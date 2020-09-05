精選影片 #台中藍鯨 4 - 2 #高雄陽信

被譽為「最強外援」的若林美里5日上演木蘭女足聯賽處女秀，儘管表現可圈可點，最終贏家卻是跟她同樣有過日本撫子一級聯賽資歷的包欣玄。阿包此役「梅開二度」，不但幫助台中藍鯨以4比2擊退高雄陽信，保住爭冠希望，本季進球數也以17球追平花蓮吳詩萍，金靴誰屬依然撲朔迷離。

若林美里曾效力撫子一級聯賽的新潟天鵝與JFE千葉市原，並於去年達成撫子一級聯賽出賽150場的里程碑。包欣玄則在2016年勇奪撫子二級聯賽金靴后，助神奈川相模原奪冠升級，隔年於撫子一級聯賽，與若林美里有過交手紀錄。

包欣玄（右三）與李綉琴（右二）對高雄陽信各進兩球。（中華足協提供）

高雄陽信教頭簡晉暉首役將若林美里排在防守中場，不過深知包欣玄在右翼的破壞力，也考慮必要時把若林移到左後衛來箝制阿包。結果不等陽信採取這個針對性布陣，包欣玄在第25分鐘接應李綉琴右路下底橫傳，輕鬆推射先馳得點，12分鐘後再從右路反越位成單刀之勢，以右腳勁射打入球門左下角，讓藍鯨上半場2比0領先陽信。

下半場李綉琴在第53、55分鐘兩度破門，藍鯨4比0勝券在握。不過周五凌晨才結束來台14天隔離的若林美里，積極參與攻擊鼓舞隊友，即使雙腿都快抽筋仍踢滿全場，陽信也由郭祖兒、吳愷晴先後破門，本季首次單場攻入兩球。相較於前兩次對戰分別以1比5、0比6慘敗，陽信此役真的讓藍鯨贏出一身冷汗。

若林美里登台處女秀成功鼓舞高雄陽信小將。（李弘斌攝）

兩位有撫子一級聯賽資歷的好手對決，包欣玄在團隊、個人都有斬獲，不過若林美里僅是登台處女秀，未來仍可期待。有趣的是，這雖然是若林美里首次來台，不過中華女足日籍守門員教練大友麻衣子，是她在新潟天鵝的「賢拜」，而若林效力JFE千葉市原時，藍鯨的田中麻帆則是U18梯隊的學妹，三人也在台灣重逢。

「大友賢拜真的好久不見了，麻帆則是千葉U18的學妹，我們感情很好喔！」若林美里說：「今天跟麻帆在場上交手，感覺她更敢於去表現自己了，很替她開心！」

木蘭聯賽第12輪花蓮與藍鯨雙雙獲勝，花蓮維持5分領先，12日倒數第2輪兩軍在輔大足球場交手，將決定本季冠軍誰屬。台北熊讚則靠林雅涵、林欣卉各進2球，以5比1大勝桃園國際，本季確定以第3名作收。

(中時 )