日前政府宣布明年將開放瘦肉精美豬美牛進口，引起輿論譁然，近日又爆發加利科技口罩爆混用大陸口罩，遭檢調搜索，再次引起軒然大波。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今(5日)表示，他被這兩件事情氣到血壓升高，連喝降血壓藥都降不下來。

李來希在臉書表示，看到這個政權為了美牛美豬進口，講的一連串幹話，再加上連續兩天到藥局換不到國家隊口罩，血壓昇高，實在氣不過。但他指出，雖然喝了降血壓藥劑，卻沒有效果，「無效！血壓更高了，是誰幹的好事？靠！」

網友們也留言回應，「理事長自己身體要保重啦！生氣沒有用的，勸您多念阿彌陀佛讓心平靜下來」、「理事長，要先穩定心神，血壓高不可大意喔！保重了」、「理事長，要先穩定心神，血壓高不可大意喔！保重了」。

此外，針對主播張雅琴護航政府美豬政策，卻被挖出5年前曾痛批馬政府開放美牛換取TPP政策，李來希則批評她是雙重標準，並指出張雅琴過去經常抹黑軍公教人員，他也是被抹黑的對象，就差沒有抹紅了。

看到這個政權為了美牛美豬進口，講的一連串幹話，再加上連續兩天到藥局換不到國家隊口罩，血壓昇高，實在氣不過，只能效法夥伴們喝降血壓藥劑，無效！血壓更高了，是誰幹的好事？靠！ 由李來希發佈於 2020年9月5日 星期六

(中時新聞網)