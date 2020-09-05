鳳小岳除了演戲和音樂發展外，多了一個共同創辦人的頭銜。（石智中攝）

鳳小岳談起戲劇表演，相當有熱忱。（石智中攝）

鳳小岳先前揮別合作8年經紀人李烈，在今年7月約滿不再續約後，雀躍地展開新計劃—成立「台北邁斯納表演工作室」，這是他繼演員、音樂人後，又多了一個「共同創辦人」的頭銜，迎接嶄新的斜槓人生。他引進了一套在國外行之有年的「邁斯納」戲劇表演系統，並曾與李烈、導演林孝謙等多位演藝圈前輩討論過，「他們都很鼓勵和支持，也問了線上演員的意見，大家都滿很興奮」。

他出道12年，從《九降風》、《艋舺》的躁動青春到現在為人父母的穩重，今年32歲的鳳小岳坦言：「有了小孩，絕對是對於生命有了多一層感受，這也不是大改變，而是能停下腳步，好好地去觀察對方。因為有時你想給孩子的，孩子可能不需要，所以必須去觀察他，而不是覺得他該要而給。所以現在我持續在練習這件事，演戲的互動也是這個樣子。」

即便今年新冠肺炎疫情攪局，鳳小岳仍走上未知創業路，他笑著表示：「創立工作室其實不在本來規劃中」，他過去在英、美兩地學過短期的邁斯納表演課，一直鍾情於此，「今年2月知道有位從荷蘭來的講師在台開短期工作坊，我就興奮地找了他出來聊，對他說『台灣非常需要這個東西，需要Revolution（改革）』。」鳳小岳除了熱血擔任中文翻譯外，還成功說服老師馬汀霍勒吉（Martijn Hullegie）留在台灣講授為期一年的完整課程，「雖然戲劇、音樂工作持續，不過這是我最興奮的事了！」

除了著手課程規劃和招生外，他也親自裝修表演教室，「我們從3月開始為工作室找了20幾個地方，最後選定房子後，我開始鋪地板，花了2天刷油漆，就連牆面選色也別有用心，老師選定的灰色，讓人更容易專注在表演者身上」，他笑稱：「我們最後忙到最後一刻，在上課前半小時才完工，就像拍片準備一樣！」

不僅如此，他們更全家總動員，老婆洪喆君本身經營餐廳，因此行政和擺設等大小事一手包辦；父親則幫忙做木工，母親孫麗翠為資深默劇藝術家，未來將加開肢體表演班；兒子「小木耳」小小年紀使不上力，倒是開心在工作室玩耍翻跟斗。問起工作與家庭如何兼顧，鳳小岳透露：「我老婆都開玩笑說『我的生活就是工作，工作就是生活』，不過我真的很感謝她這段時間的體諒，她真的幫助我很多。」

鳳小岳現階段的接戲態度也比過往開放，「現在任何角色都想演，超想李安找我拍戲！」他去年與陳妍希、張書豪遠赴加拿大拍攝的電影《跟你老婆去旅行》預計今年上映；9月將回歸小螢幕拍攝電視劇。此外，他與瑞典籍導演合寫一部短片，預計下半年或明年初拍攝。音樂方面，首張全創作專輯則同樣於在明年初推出。

(中時 )