1對居住在美國北卡納州的夫妻，在短短幾年時間裡，已經生出15名小孩，簡直是都可以組成足求隊。(取自Metro News)

這位夫妻雖已擁有15名孩子。仍是不嫌多。(取自Metro News)

位於美國南部區域大西洋海岸的北卡羅來納州，有一對恩愛夫妻自2008年來，已經生下15名小孩，目前夫妻倆人正熱烈期待他們的第16名小孩誕生。這名妻子表示，她相當喜愛懷孕的感覺，這對夫妻也從來沒有在嘿咻時，有任何的避孕措施，妻子也已經耗費近幾十年的時間，在拉拔小孩長大成人。

1對居住在美國北卡納州的夫妻，在短短幾年時間裡，已經生出15名小孩，簡直是都可以組成足求隊，而且還有足夠的板凳球員備戰。這對夫妻分別為38歲的潘蒂‧赫娜姿(Patty Hernandez)，以及小她1歲的老公卡洛斯(Carlos)，他們表示非常喜愛小孩，因此在嘿咻時，都沒有進行避孕的措施。潘蒂也說明，她自己非常喜歡懷孕的感覺，能夠迎接第16個小孩到來，她感到非常開心。

因跟隨父姓的關係，每當在家時幾乎可以聽到，潘蒂狂叫以字母C開頭的名字，也有人疑惑潘蒂分明體型較小隻，怎麼能生出那麼多孩子？潘蒂也說明，有時候是雙胞胎，因此卸貨下來會是2隻，潘蒂也表示自己從不認為有很多小孩。

潘蒂說明，因為家中的信仰，因此夫妻倆人選擇不避孕，她也透露家中總是充滿了吵鬧聲，她們1個星期就必須花費14668元(美金500元)的各項開支，夫妻倆人也必須購買有16人座位的車子，儘管夫妻倆人1次撫養16名小孩會有些壓力，夫妻倆人仍是感到非常開心。

潘蒂說明，她自己有訓練小孩共同來打掃家裡，較大的也必須幫忙帶年齡較小的弟弟妹妹，潘蒂還說自己每2天就必須洗上千件的衣服，1個禮拜至少要洗4次衣服。

(中時新聞網)