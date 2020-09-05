鳳小岳與荷蘭講師馬汀霍勒吉2人攜手將邁斯納表演系統帶入台灣。（石智中攝）

鳳小岳期望工作室能長期發展。（石智中攝）

今年32歲的鳳小岳正值事業巔峰，除了音樂及戲劇外，更成立了邁斯納表演工作室，問起為何起心動念投入教育，他說：「我跟其他演員聊過，大家都有點誤打誤撞嘗試、自己看書研究表演，或是很多得到的資訊都是二、三手的，有時學的東西沒有和（實務）搭上線。而我比較幸運，能在海外接觸到這套表演系統，現在又站在可以把它引介到台灣的位置，所以就想在打造一個練習表演的空間，可以讓大家省下到美國一年耗資百萬的生活費。」

目前課程剛開始進行，鳳小岳也開心表示課程共開了3個班級，每班16人一下就額滿了，「其實沒有做太多宣傳，就靠著臉書和自己的口耳相傳，很快就傳開了，發現原來業界大家都很有興趣，除了有線上演員報名外，學員之中還有導演及編劇」，他笑笑表示名單具體有誰無法透露，因為想維護安心自在的環境。

他形容：「邁斯納這個訓練我不敢說對每個人都有效，但對我而言，會一針見血直往表演最核心的地方。我們是用非常科學的方式練習『想像力』，想像力其實像是塊肌肉，雖然我們會覺得它是看不到的東西，但在身體還是有一定的運作機制。然後我們就練習在想像中的情境之下，學習如何真實表達情感。」

對鳳小岳來說，表演課自己獨享的意義不大，強調地說：「要好，就是要大家一起好，戲不能自己演，是一個團體的事。戲劇這件事若只有一位好演員或好導演，是不夠的，一部作品若有一個人表現差強人意，那整部戲就沒了。」荷蘭講師馬汀霍勒吉（Martijn Hullegie）補充說道：「戲劇是分享、是與人連結，如果都把持在自己手上的話，就不叫演戲了。」

鳳小岳表示：「說真的，現在離我想要演的東西其實非常遠」，並解釋：「主要是整個戲劇的細膩度和品質，比方說我很嚮往導演是枝裕和《小偷家族》整個完成度，我覺得是亞洲數一數二的了，就更不用說韓國和中國大陸這幾年的品質也越來越好。」

他說，有段時間演員都被塑造成多愁善感、憂鬱形象，「但我認為演員是要有包容性、寬闊的心以及接受在你眼前發生的事，然後去執行角色的目標」。他坦言以前因為重心在自己身上，難專注表演，「現在則有能力專注了，而且滿享受重心不在自己身上的感覺，就像這套表演的核心在於傾聽並回應對方一樣，不會聚焦自我。」

今年鳳小岳忙於戲劇、音樂和經營工作室，生活十分充實，「我這半年來都是把眼前的事情做好，之前比較急性子，今年我領悟到『不能急』，急了就做不好，戲劇也是急了大家就不想看」。他也期望工作室能長期發展下去，提供一個開放又靈活的空間，「若未來有製作公司需要我們提供表演訓練，或是影視創作者想來這裡試戲等，都非常歡迎」。

(中時 )