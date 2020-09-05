「未來之星對抗賽」今（5）日晚間進行最後一場賽事，由兩支成棒培訓隊正面對決，雙方最後一場拚盡全力，U23靠著陽尚衛在7局上2出局適時安打，攻下全場唯一1分。加上3任投手張景淯、巴青少與林凱威聯手壓制，終場U23就以1比0擊敗亞大棒培訓隊，也成為3隊唯一達成10勝的隊伍。

U23推出張景淯先發，迎戰亞大棒的曾仁和，曾仁和6局只被擊出2支零星安打，另外三振3次與3次觸身球。張景淯同樣主投6局，被擊出5支安打，送出4次三振與2次保送，力保不失分。

兩隊僵持到第7局，U23利用林鋅杰保送與牽制失誤，1人出局攻占三壘。雖然王志庭緊急登板，先用內野小飛球抓到第2個出局數，但是躲不過陽尚衛安打狙擊而失分。亞大棒雖然企圖反撲，但是受到巴青少與林凱威投球壓制，最終只能以1分之差吞下敗仗。

兩隊總教練賽後也都鼓勵選手要記取這次難得的比賽機會，因為疫情才能聚在一起，要將經驗化為未來更前進的動力。這38天的比賽與訓練，也看到旅外球員自主訓練與自我要求的態度，並且影響到國內大專球員。加上他們也樂於分享，使得兩隊球員的自主性都相當高，也讓他們更有規劃地去追尋自己的目標。

(中時 )