新生代歌手、演員柯朋宇，近日在《追兇500天》中飾演黃瀞怡（小薰）的小情人，第一次和小薰合作的他，本來想和小薰拉近距離，知道她過去從《我愛黑澀會》節目出道，有次在片場跟她搭話，笑說「我有聽妳的歌〈123木頭人〉耶」，沒想到小薰直說「那首歌根本沒有我！」讓柯朋宇嚇壞狂道歉。

柯朋宇戲裡和小薰上演激情戲，還扯她頭髮，但拍完該場激情戲「我哭到不能自己，後來也忘記怎麼回家」，一度在角色情緒中走不出來，但感謝小薰在旁陪伴。柯朋宇為戲裡角色做註解「他對於兩人的未來很有藍圖，但好高騖遠，所以進出賭場、販毒賺快錢不務正業，想要保護女友，搞到後來是女友幫他收爛攤」，後來看到回放畫面，嘆角色「活得很可悲」。

隨著劇情，柯朋宇劇中離奇死亡，成為戲裡第二個受害者，為求逼真，劇組特地安排幫他畫特殊妝，柯朋宇笑說這是他第一次在戲裡死掉，為了加深憔悴樣，拍攝前一天刻意不睡覺，加上自己很會翻白眼，「屍體」當的很稱職，雖拍攝當下沒感覺，事後看到照片慘白模樣讓他傻眼「原來我死掉長這樣」。

柯朋宇首度挑戰演屍體，開拍前一天刻意不睡營造憔悴感。（七十六号原子提供）

被問到距離死亡最近的距離？他過去多在日本發展，坦言疫情爆發時，正好要去日本工作，當時家人非常擔心，尤其媽媽很焦慮，頻傳疫情新聞給他，原本自己沒那麼害怕，但會因此聯想很多事，只要稍微小感冒，就會擔心「我很愛唱歌，肺炎會造成肺部纖維化」，甚至擔心「客死異鄉」，種種情緒讓他不是滋味，因此他在日本每天運動練身體，強健體魄對抗病毒。

劇中因小薰涉入刑案調查，時常被飾演警察的莫子儀跟拍，柯朋宇也被列為觀察對象。柯說不管戲裡戲外，莫子儀都非常會觀察人，有一場自己在夾娃娃店的戲，不管怎麼拍都卡卡，而莫子儀在旁邊觀察一陣子後，突然走到他旁邊說「娃娃機店通常會有電子音樂」，立刻點醒他增加肢體動作，讓柯朋宇相當佩服。過去在電影《箱子》中，主題曲由柯朋宇操刀、莫子儀演唱，是兩人第一次合作，柯原以為莫不知道，沒想到在《追兇》殺青酒，莫對柯說「謝謝你的歌」，還幫忙介紹給前輩認識，讓他感受到影帝照顧後輩的溫暖。

柯朋宇為新生代創作歌手，戲劇表現也頗亮眼。（陳俊吉攝）

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