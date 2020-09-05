國民黨明天將召開全國黨代表大會，曾提醒黨主席江啟臣「改變五權法等同修黨章，何其嚴重」的前主席洪秀柱，將領銜提出「護憲保臺決議文」案，內容主張「任何修憲相關條文，若與現行黨章有所牴觸，須經黨內辯論，且經全國黨代表大會通過才能進行之。」該提案今晚已定稿，由於涉及黨內對修憲不同立場者的角力，而且前主席領銜在全代會向黨中央提案「叫陣」也是頭一遭，勢將成為明天全代會的焦點。

國民黨黨章明訂「奉行三民主義五權憲法」，但最近廢考監聲浪高，立院黨團也有不少立委持此看法，引起不少黨代表、中評委高度疑慮，認為並非制度不佳，而是人選有問題。

知情人士指出，有上百位黨代表、中央委員為此發動「護憲保台決議文」提案，昨、今兩天密集繕校、調整用詞，今晚終定案，將在明天下午臨時提案中由洪秀柱領銜提出，重點包括要求黨中央重申「統一路線」、「反台獨」、「反共產極權」，也主張一旦修憲要「動」到五權憲法，就涉及黨章，必須先經黨內辯論、全代會，才能進行。

據悉，雖然目前國民黨對修憲條文尚無定議，黨主席江啟臣也一再表達「廢院不廢權」，但黨中央早已收到「柱姐」將領銜提案的風聲，對內容相當關注。而這份決議文在明天下午全代會如何處理，也將受到矚目。

該份提案說明指出，「為謀中華民國長治久安，維護本黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，並捍衛以三民主義、五權分立為本中華民國憲法。」五權憲法精義在於權能區分、監督制衡，五權分立、相繫且相維，目的在使人民有權、政府有能。國家存亡，民族盛衰，均繫於憲政施行之良窳；故須厲行憲政，依法行政，國祚方安。

提案說，憲法為國家根本大法。今日，臺獨勢力毀憲亂政，亟欲制定新憲法、成立新國家，狼子野心，毫不遮掩；瓦解中華民國之意圖，昭然若揭。

提案強調，「三民主義五權憲法」為國民黨推動現階段國家發展不可擅變之基石，為和平發展，統一中國之圭臬。國民黨面對護憲、修憲議題，務必以至公、至誠之心，集思廣益，審慎周詳，以國家安危、人民福祉為念，提升政府效能、強化監督制衡機制；切勿附和一時民意浮沉而隨之起舞，在憲政改造過程中輕率動作，否則，反成臺獨勢力偷樑換柱的幫兇，進而動搖國本，甚至陷於亡國之境。

據悉，該提案有六項主張，其中包括為達成「三民主義統一中國」之職志，反對任何破壞以三民主義建設中國全境之勢力，堅決反對臺獨、反對任何分裂國土之主張、反對共產極權主義，並堅拒任何外國勢力干預我國之主權獨立。為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動。「任何修憲相關條文，其與現行黨章有牴觸疑慮者，須經黨內辯論形成共識，再經本黨全國代表大會通過後，始得為之。」

國民黨主席江啟臣8月26日接受本報專訪時指出，國民黨的修憲立場，五權憲法絕不會變三權憲法，國民黨更不會違反黨章明訂「奉行三民主義五權憲法」，但組織調整尚未定論，後續經內外部專家討論後，最後才能形成黨中央立場。組織調整要謹慎討論，若監察權移交立委，相信民眾不會埋單。

(中時 )