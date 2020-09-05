首次來台的日本足球女將若林美里，經居家檢疫隔離後4日凌晨出關，5日在木蘭女足獻上登台處女秀，所屬的高雄陽信雖以2比4不敵衛冕者台中藍鯨，她卻大讚：「即使失分的情況下，隊友也不會互相責怪或放棄，這種態度很難得，令我印象深刻！」

若林美里是首位木蘭聯賽的頂級外援，來頭不小的她曾幫助JFE千葉市原贏得撫子一級聯賽盃后冠，也曾效力過新瀉天鵝，是曾在日本一級聯賽中獲冠軍的後衛，平時笑起來甜美可愛的她與防守時兇悍的氣勢對比之下，形成一種反差萌，她笑說：「很享受第一場賽帶動隊友拚勁追分的感覺。」

來台隔離的期間長達2周，讓若林美里無法外出訓練導致體能下滑，甚至到下半場雙腿都發生抽筋的情況，她表示，在日本夏天通常都是踢夜場比賽，所以很不習慣，主要是台灣天氣溼熱又辦在炎熱的下午2時，加上已兩周沒踢球，才導致小腿抽筋。儘管上陣前沒有與陽信團練的機會，默契上略顯不足可惜，但她仍展現良好的拚戰態度，踢滿全場。

27歲的若林美里今年原先預計到歐洲踢球，卻因疫情影響而止步，她笑說：「台灣的防疫做得很確實，所以決定來台參與木蘭聯賽。來了之後覺得台灣人很溫柔親切，是個很適合生活的地方。」她盼日後能多加強中文能力，不然目前會的中文只有左、右、前面、後面，用簡單英文也不容易跟隊友做細膩的溝通，希望未來多加發揮自己的能力，帶動球隊甚至整個木蘭聯賽。

曾經到日本踢球與念書的藍鯨教頭呂桂花則說，像若林美里這樣的好手加盟，會讓木蘭聯賽更加精彩好看。「第一，有好球員來，教練也有壓力，因為教學上也要有變化；第二、我們選手獲得刺激，期待頂尖好手的表現，也不想輸。我們藍鯨也要努力，希望未來吸引更多這種好手加入。」

(中時 )