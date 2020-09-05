基隆路寬狹窄，導致行人、機車亂竄爭道，廟口窄巷淪道安死角。（吳康瑋攝）

基隆路寬狹窄，導致行人、機車亂竄爭道，廟口窄巷淪道安死角。（吳康瑋攝）

基隆仁愛市場及廟口夜市為火車站周遭市民的主要生活圈，每天都有許多民眾在周邊打拼，車流量也很大，有不少攤商及採買民眾為了搶快，就直接跨過馬路， 人車爭道險象環生，更有不少行經的機車閃避不及釀成衝突，騎士們防不勝防，只得暗自祈禱遠離意外，但最近有機車騎士經過愛二路、仁三路口時，因人孔蓋濕滑且表面紋路被磨平而慘摔，一時間引起網上熱議，更有人說「基隆不適合騎車」、「通勤族不是就會每天摔？」討論聲四起。

據了解，基隆市於7、8月有9件因交通意外身亡的案例，其中，有5件為行人任意穿越馬路所造成，對此，市議員童子瑋指出，火車站周遭及仁愛市場周邊，人車都較多，有些巷弄路寬較窄，民眾都習慣隨意穿越，他於今年2月前往會勘時，向市府建議要多劃設斑馬線，以勸阻行人任意穿越的情形再度發生。

一名林姓通勤族受訪表示，在愛二路及仁三路的這幾個路口，大多僅設置閃黃燈，甚至有些沒有紅綠燈，不少家庭主婦及遊客看沒有管制，便在馬路上逕自亂竄，更導致交通意外頻傳，他說，最近因為一直下雨，更讓這路口的人孔蓋變得濕滑不堪，連行人走上去都容易滑倒，更別提基隆的機車騎士，大多騎車速度都不慢，三天兩頭就會看到有騎士滑倒摔在地上。

對此，童子瑋說，馬路如虎口，車速過快不僅容易發生危險，在雨天也容易打滑，因此，藉由斑馬線的增設，來進一步引導民眾遵守交通規範，來降低車禍發生率，他強調，自己近日再度到路口勘驗時，發現已劃設完成，他希望透過斑馬線等交通宣導工作的完備，實際帶給基隆人更安全、平安的生活環境。

(中時 )