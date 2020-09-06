台灣人愛買保險的程度，已是全世界知名，平均每人手中持有3.3張保單，高於亞洲平均2.2張及全球平均2.3張。隨著時代的變遷、人們生活型態的改變，現代人不只是愛買保險，有關個人保險保障觀念也愈來愈普及；只是，如果已經買了不少保險，還要再考慮買其他新的保單？答案絕對是肯定的！小花平台保險顧問指出，隨著時間的流逝，每個人的生活和工作都會發生很多的變化，定期檢視保單並適度調整保障內容，以符合個人家庭經濟狀況和實際生活水平，「確實有其必要！」以下提出需要再購買保險的4種情況：

情況1、薪資收入增加

剛步入社會的年輕人買保險，在有限預算的前提下，大多依循「重保障輕儲蓄、先定期後終身」的原則，最重要的是要把錢花在刀口上，買得「精、狠、準」，像是定期壽險、意外險及意外醫療險等，都是可以作為「打底」的基本保障；等到收入增加了，可以再逐步為舊保單適度增加新的保障，完備個人保障防護網！

情況2、家庭成員結構的改變

這種的「改變」可能是因為一段婚姻關係的成立、新生兒的誕生或是需要扶養父母、親屬……等原因，原來的家庭成員結構改變了，人口增加自然所需的保障也跟著變多；針對此一階段的保障規劃，小花平台保險顧問提醒，唯有先照顧好自己，才有餘力去照顧別人，切記「把自己放在第1順位」、及早規劃個人全面保障，以降低風險不確定性、預防損失。

(中時新聞網)