根據日本著名作家東野圭吾長篇懸疑小說《解憂雜貨店》同名改編電影，2017年上映時全台票房賣破5千萬新台幣，其原著小說更是長期占據排行榜的暢銷作品，引發熱烈的迴響、討論及省思。

《解憂雜貨店》劇情講述3個闖空門的年輕人躲進歇業多年的「浪矢雜貨店」，過去雜貨店店主浪矢爺爺曾經透過信件往返，幫助過無數處於煩惱的人們，包括：一心想成為音樂人而不惜離家又休學的魚店老闆兒子及為了還巨債而猶豫是否該去當有錢人情婦的心慌女孩、因為爸爸公司倒閉被帶著全家逃走的徬徨少年等，就在浪矢爺爺過世33年後，奇蹟降臨在這間殘破不堪的小店：這三個年輕人居然收到來自於過去的信件，把他們當作浪矢爺爺般傾訴著自己的苦惱……，一瞬間的交匯，跨越30餘年的時空對話，雜貨店再一次散發出溫暖奇異的光芒。

正所謂「內行的看門道、外行的看熱鬧」，仔細探究電影背後的隱喻與細節，正好反映出你我在職場和生活中可能面臨的種種煩惱、困境：「如果有一個『地方』可以解答內心的疑惑和迷惘，往後的人生是否也有所不同？」國內有理財專家將「地方」比喻為「理財機器人」，作為投資人的解憂雜貨店為其解答疑惑，「有了正確的投資觀念及方法，也為自己累積了巨大的財富！」以下跟著小花平台一起來了解其主要論點為何？

理財機器人如何為投資人解憂？「2個要點！」

《解憂雜貨店》整部電影主線放在3個闖空門的年輕人與女主角「迷茫的汪汪」（又稱為晴美）之間的往來互動，刻劃出自由意志、傳播善念的正面力量，以下整理《解憂雜貨店》經典台詞盤點：

「其實很久以前我就知道自己應該怎麼選擇，只是一直無法下決心捨棄夢想。」

「不管是騷擾還是惡作劇，寫這些信給浪矢雜貨店的人，和普通諮詢者在本質上是一樣的，他們都是內心破個洞，重要的東西正從那個破洞逐漸流失。」

「如果說，來找我諮商煩惱的人是迷路的羔羊，通常它們手上都有地圖，卻沒有看地圖或是不知道自己目前的位置。」

「滿腦子天真想法的人，在社會上吃點苦頭也是好事。」

「我的回答之所以發揮了作用，原因不是別的，是因為他們自己很努力；如果自己不想積極認真地生活，不管得到什麼樣的回答都沒有用。」

《解憂雜貨店》一片女主角晴美以「迷茫的汪汪」為名，寫信給「浪矢雜貨店」望指點迷津：白天時她是一名粉領族，為了增加收入、晚上到酒店上班兼差，漸漸地體力無法負荷，於是她想辭去白天的工作全心為開店預作準備，不知道這樣的決定是否穩當？

最後，由3個闖空門的年輕人代替雜貨店老闆回信，引導她學習證券交易和買賣不動產相關知識，同時準確地掌握了股市進出場的好時機，不僅賺進可觀的財富，也成功打造了屬於自己的事業王國。小花平台保險顧問指出，「理財機器人」要能成為投資人的解憂雜貨店，需掌握以下2個要點：

(中時新聞網)