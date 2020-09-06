加權指數創下歷史新高後，雖一度跌破月線，不過整體而言，仍是維持高檔震盪格局，唯盤面持穩輪動，科技類股漲勢趨緩，盤面以個股表現居多，等待下一波量能放大引領的方向。

美國聯準會主席鮑威爾於全球央行年度會議上發表聲明，正式推出平均通膨目標，核心理念是將通膨率目標由原先的年升二％，改為一段期間內平均通膨率達到二％，且提出最高就業新思維，以就業距離最高水準缺口取而代之。簡單來說，在可預期的未來，容許通膨及就業達到更高水準，利率卻可持穩低檔。

聯準會再次助攻

鮑威爾同時指出，在經濟下行的狀況下，聯準會僅通過降息支持經濟空間有限，改以通過修改規則，盡量拉長寬鬆貨幣政策的長度，以期拉動經濟表現。縱然當前ＱＥ金額已經相當驚人，然而利率槓桿邊際效率卻依舊低迷，聯準會希望通過加強資金對ＱＥ力度和長度預期，以利對資本市場造成更大刺激。

對於股市來說，聯準會等於送來長期低利率的大禮，近期美國道瓊指數朝疫情發生前的高點靠攏，而S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數則持續向上表態，尤其代表科技類股的Nasdaq指數最為強勢，逐步逼近一二○○○點關卡，今年最高漲幅三三．一四％，若從今年低檔起算，波段漲幅達八○．一四％。

距美國總統大選僅最後兩個月，現任總統川普與對手拜登之間，差距已進入肉搏戰，雖然多數媒體調查仍是拜登微幅領先，不過曾準確預估二○一六年美國大選，與英國脫歐的民主研究所《星期日快報》月度調查中，川普以四八％領先拜登的四五％，且關鍵搖擺州中差距更大，川普四九％而拜登僅四二％。

誰入主白宮是全世界的大事，對於被川普形容為筆尖的台灣、與桌子的中國更是如此。川普對中國態度強硬，貿易戰、科技戰、經濟戰一路壓制，中國必定期待換上親中的拜登主政，然而對台灣來說，雖然要砸大錢買進武器（保護費），要求開放美豬、美牛，不過雙方關係可望更緊密，如簽署台美ＦＴＡ等。

回到加權指數來看，在創歷史新高後也出現波段攻勢首度跌破月線，雖是量價背離且主流並不明確，然目前仍是持穩一二○○○～一三○○○點之間的大箱型整理，也是月線攻防戰，而中間的插曲則是ＭＳＣＩ調整權重，龍頭台積電雖遭逢賣壓，然下一個交易日立即收復失土，顯示低檔仍具強勁支撐。

個股表現時機

國安基金於萬二高點決議不退場，為低檔帶來心理上與實質上的支撐力道，時序進入第三季最後一個月，越是接近下次例會的十月十五日，則市場超前部署的心理戰將再次展開。此外，月底則可能出現法人作帳或結帳的機會，由於面臨美國總統大選、美中台關係與國安基金會議，預期指數波動恐更加劇烈。

當前盤面電子類股，幾乎是台積電一枝獨秀，雖然短期內仍有籌碼待消化，不過至少持穩於短期均線糾結處；大立光均線轉為空頭排列，短線雖或有反彈，然法人仍站在賣方，而聯發科短期則受到華為事件影響，雖仍力守五五○元整數關卡，不過目前月線已下彎，首要目標站回季線之上。

在美國壓力之下，已證實台積電自九月十五日起將斷供華為５Ｇ晶片，若沒有新的進展，華為搭載麒麟9000晶片的Mate40，可能成為絕響。華為禁令恐怕將成為傷人七分、損己三分的七傷拳，相關供應鏈包含美國業者，營運多少都會受到影響，也對半導體、記憶體、智慧手機、基地台等產業帶來短期衝擊。

統計今年前八個月三大法人於加權市場買賣超動作，外資僅六、七月短暫回補，總計賣超金額達六三五五．五億元，而自營商更是僅六月買超，自行買賣加避險共計賣超一一八一．九億元，然而投信偏多操作信心相對堅定，自三月起一路買超，雖然金額僅有五二三．一億元，不過卻是至今法人當中的贏家。

低利率環境、台商資金回流、新台幣升值等眾多因素力拱之下，加權指數前八個月上漲四．九五％，櫃買指數更是上漲十一．一六％，表現相對優異於其他國際主要指數，顯示本波段內資力量相對重要。附表為第三季以來，投信主要買賣超個股，短線上可留意獲得認養，或是可能成為季底操作目標的個股。

遊戲股王鈊象是近期投信加碼的對象之一，由於上半年網路遊戲比重再攀高峰至九四％，毛利率更提升至九六％，下半年主要方向將朝向海外市場發展，其中美國是進軍海外最順利的地方，在與美國運營商全力配合下，六月後營運迅速成長，另一個目標則是東南亞市場，股價持續朝向千元邁進。

聯強上半年ＥＰＳ二．一五元，為近年同期新高。下半年Intel、AMD推出新ＣＰＵ，可望帶動換機潮，蘋果將推出iPhone 5G手機，中低價手機在開發中及未開發國家後市看俏，再加上XBox新商品預定於第四季上市，聯強擁有澳洲、台灣、香港的獨家代理，預期下半年整體營運成長力道，將可望優於上半年。

面板股否極泰來

面板是電子類股中基期相對偏低的族群，外商美銀證券指出，ＩＴ與ＴＶ終端需求皆優於預期，從報價來看，三二～六五吋ＬＣＤ於七、八月漲價幅度超過市場預期達三三％，且因供給吃緊，毛利率較佳的顯示器、ＮＢ面板可維持強勢，預估面板單位售價九月再漲三～五％，第四季韓廠縮減產能，價格可望持強。

此外，摩根士丹利證券指出，電視、ＩＴ與車用需求第三季會越來越好，ＩＴ可望延續自第四季，需求強勁、庫存水位正常稍低，預期面板產業供需自今年起將更為平衡，而高盛證券則表示，Mini LED終端產品價格是一般ＬＣＤ產品的四～六倍，可留意友達專注於高階Monitor/NB，具有獨特競爭優勢。

日前友達法說會上表示，ＴＶ品牌廠下半年拉貨積極，且ＴＶ、ＩＴ面板需求俱佳，預估第三季大尺寸出貨季增五～九％，更重要的是平均售價將可季成長五％，其中ＩＴ產品可望延續第二季強勁需求，產能利用率將高於第二季平均九成的水準。董事長彭浪表示第一季為谷底，景氣逐季好轉是可以期待跟努力，總經理柯富仁分析，整體供給趨緩加上宅經濟刺激需求，供需預期趨向樂觀。

友達與韓國客戶合作，推出８Ｋ大尺寸無邊框ＴＶ，傳出該名客戶將Mini LED導入明年ＴＶ產品線，由於轉投資隆達將與晶電籌組富采投控，彭浪表示電競Monitor/NB已陸續推出Mini LED背光產品，兩家公司都擁技術、專利，進行產業上下游垂直整合，友達依然是控股最大單一股東。

群創董事長洪進揚表示，第一季為谷底、第二季加溫，第三季營運可望優於第二季。總經理楊柱祥指出，疫情帶動宅經濟需求升溫，推升需求從ＮＢ、平板延伸到電視，群創去年加碼擴充ＩＰＳ生產線，一條龍自動化經濟效益發酵，推升ＮＢ面板出貨量躍居全球第二大，目前部分訂單已延伸至第四季。

《先探投資週刊2107期》

(中時新聞網)