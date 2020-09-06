從三月以來，全球股市在資金行情中狂舞，已經有半年之久，令人有高處不勝寒的恐懼，最近美國摩根大通的分析師撰文表示，川普總統後來居上，有勝選的希望，他要投資人重新評估投資策略。

長期在香港信報執筆的林行止先生也在他的社論寫道：看到川普的言行，「紳士熟女」不願與之為伍，但在淺陋癲狂瘋言狂語背後，川普兌現了大部分的政見。他認為美鈔、核武號令天下，川普當選已無懸念。再過兩個月，美國總統大選即將攤牌，川普從民調遙遙領先，再受疫情影響，聲勢受挫，不過隨著選戰腳步逼近攻防，川普似又有後來居上之勢，而這也可能影響美股與全球股市的走勢。

美國大市值公司奔馳

最近美國大選民調中，川普讓支持他的選民最有感的是美國股市的表現，從美國幾個不同股市透露的訊息可以看出：一、科技股領航的態勢一直沒有改變，Nasdaq指數從三月最低的六六三一．四二大漲到一一九四五．七二，已拉升了近一倍，更大型的Nasdaq 100指數從六七七一．九一拉升到一二三○○．四四，更是顯著。半導體類股的費城半導體指數從一二三三．○七到二三○五．五一，也大漲近一倍，包括S&P 500也寫下三五二八．○三的歷史新高，道瓊指數還差一點，但比較值得注意的是，美國生技指數最近悄悄從四六○○．五四折返四一八一．七九。很多重量級防疫股像Gilead Sciences、Moderna都出現顯著回檔，而這當中也值得注意的是美股大漲中，ＶＩＸ（恐慌指數）最近由二一拉升到二六，可以看出市場戒心正在上升。

這一波美股大漲，出現了一些焦點，例如蘋果一拆四，Tesla一拆五，都造成股價的大漲；Tesla最高漲到五○二．四九，還原股價已經是二五一二．四五美元，市值達四六四三．三九億美元，已超過台積電；Apple分拆後漲到一三四．八美元，等於分拆前五三九．二美元，市值已衝到二．二九四兆美元，蘋果領軍前進，Amazon、微軟市值都超過一．七兆美元，Google到一．一三三兆美元，臉書及阿里市值都超過八○○○億美元，這真是一個令人大開眼界的新時代。

除了大市值公司奔馳，九月一日Zoom公布第二季營收六．六三五億美元，淨利一．八六億美元，比去年同期的五五○萬美元，可說是高速倍增，股價一度衝高到四七八美元，漲幅接近五成，市值拉升到一二九一億美元，這是因為疫情籠罩下，視訊會議創造大商機。這一輪數位轉型典範的電子商務新秀Shopify、Sea（蝦皮母公司），香港的京東，美國金融支付的Square、PayPal漲幅都相當驚人。

爆出大黑馬聰泰

回到台股的角度來看，先前一番漲幅的生技股逐漸回歸理性，還有華為供應鏈帶給股價的壓抑，看起來這個效力會持續到明年第一季，大家看到鏡頭天王大立光今年從五二一○跌到三五二五元，線型呈現完整空頭排列；砷化鎵的穩懋也從三五九元一度折返二五五元；傷得最重是聯發科從七六三跌到五五一元。台股這一波兩個弱勢焦點在生技股及華為概念股，比較有代表性的是瑞基、普生、金萬林股價現出原形般的大跌。

不過值得注意的是資金在特定標的流竄，像是ＩＭＲ的森田、音訊ＩＣ的驊訊都大漲，最近我注意到一檔大家都沒有注意到的個股聰泰，這家公司過去股價在五○元上下，這次居然衝到三七一元，我看了聰泰資料是「從事影音多媒體產品研發與製造」，也就是所謂的視訊轉換器，這次疫情衝擊，聰泰成了最大受益者，單月營收從七九八六萬元拉升到三．一七億，首季ＥＰＳ一．七元，第二季四．○六元，第三季威力看起來更驚人，股價一下子衝上三七一元，照這個成長軌道來看，今年ＥＰＳ可能有挑戰十五元的實力，這種市場上大家不太注意的公司，今年居然成了大黑馬。

從Zoom的連想，大家看到今年的奇兵聰泰，往下看還有圓剛、圓展。圓剛首季只小賺六三六萬，第二季大賺一．五四八億元，圓展首季小賺八○八萬，第二季淨利六九五三萬元，結果圓展股價從十六．○五元衝到一四六元，圓剛從八．一元大漲到七六元，這都是今年市場奇兵。

還有今年電競、筆電、遊戲股狂熱，最具代表性的是遊戲機製造廠鈊象，從三三六元大漲到九九五元，可能是繼旭隼之後，第七家成為千元以上的企業。遊戲機熱潮，鈊象單月營收已衝到七．五三億元，單季ＥＰＳ連續兩季都保持在十一元以上，照這個進度，今年ＥＰＳ可能「坐四望五」，股價登上千元，ＰＥ也不算高，這是今年最出乎大家意料之外的黑馬。鈊象在二○一六到一八有三年連續ＥＰＳ都保持十二元，去年達二八元，今年可能進一步倍增，這是長線的爆發股。（全文未完）

《先探投資週刊2107期》

(中時新聞網)