這幾年台灣創投業聲量很小，但規模最大的益鼎創投創辦人邱德成積極表態，期待讓台灣的創投產業重振往日光彩。

辦公室擺放著一台荷蘭品牌VANMOOF委託台灣製造、被譽為全球最美的單車，益鼎創投董事長邱德成仔細地介紹他的代步車。這台號稱「自行車界特斯拉」的電動版，是由股價這幾年大爆發的信邦電子所做，而信邦，就是益鼎創投所投資的其中一個得意之作。

投入選舉 短短幾天的決定

8月底，邱德成多了一個新身分，他剛在創投公會理監事改選中竄出，當選創投公會理事長；不僅讓這位曾是創投界最年輕創辦人成為焦點，也讓改變創投產業的議題再度浮上台面。

據了解，創投公會理事長今年的改選有兩隊人馬表態，除了邱德成外，就是在證券業德高望重的大老－福邦創投董事長黃顯華。最後竟然是由邱德成出線，理監事名單也大幅洗牌。

但邱德成其實並不在前一屆的理監事名單內，而是由益鼎創投的副總經理張情福代表擔任前副理事長一職，這次邱德成的積極表態，也讓部分創投業者大感意外。

「理事長改選是週五的事情（8月21日），我其實週一才決定參選（8月17日）。」會突然起心動念，是邱德成感受到「創投產業太沉悶了，不能只有益鼎創投往前，應該要帶著所有業者向前走。」

邱德成有這樣登高一呼的信心與魄力，或許其來有自。1996年，他在創投業最競速狂熱的時代創立了益鼎創投，當時才31歲的他，是創投業最年輕的創辦人；挾著菁英證券承銷部出身的硬底子，會找案子、會籌資金，在創投圈有「創投金童」的稱號。

每天審查20多個案子的投資可行度，1年下來看過將近800件投資案，20多年來培養的創投敏銳度，讓邱德成很早就注資信邦、義隆電等多家上市櫃公司。而這些公司後來也都成為投資代表作，讓益鼎創投在創投圈赫赫有名。

不過，400多家的投資案件裡，當然也有過績效不盡如人意的經驗。邱德成說，過去TFT（薄膜電晶體）產業在台灣發展興盛，也跟著趨勢投入了不少資金，然沒料想到的是，TFT很快被LED（發光2極體）取代，因此受不少傷。

但邱德成會做的，並不是馬上抽資金，而是協助公司整合或轉型，像是啟耀光電，就是幫助其轉型為高階LED應用的成功案例；這也讓邱德成了解，當產業逆轉太快，或面對新的競爭者，怎麼讓公司轉型或升級，都是創投必須面對的課題。

有資金缺人才 投資有障礙

如今，益鼎創投旗下有13家創投公司，分別代表不同的投資策略、產業、與投資階段，操持百億元的雄厚資金，是台灣規模最大的創投集團。新創好好學校（Hahow）、聿信醫療、即將上興櫃的八方雲集，都是益鼎創投近期投入的項目。

(中時新聞網)