是否已經等候華碩ZenFone 7很久了呢？相對於前幾年的挑戰與景況，漸漸走出全新道路的華碩智慧型手機，在今年持續沿用翻轉鏡頭的設計，在市場上走自己的路。到底ZenFone 7有什麼值得你一看的特點，一起來了解。

一、 外觀延續ZenFone 6風格

華碩ZenFone 7以及ZenFone 7 Pro提供了宇曜黑（Aurora Black）以及煥彩白（Pastel White）款式，本次評測機種是ZenFone 7 Pro 8GB RAM+256GB RAM的宇曜黑款式，在安兔兔評測(因為Google Play Store現不提供安兔兔評測，以網路APK v8.3.4進行評測)得到了511384的分數；而在Geenbench 5則得到單核心項目990分、多核心項目3102分的結果。

華碩ZenFone 7 Pro的安兔兔評測(左)、Geenbench 5跑分結果。(手機截圖)

外觀上，跟前一代ZenFone 6相當接近，但是鏡頭換成了翻轉三鏡頭。機身右側也沿用了智慧按鍵，但整合指紋辨識，一個動作就可以直接用來開啟需要指紋(身分)驗證的App，且兼具安全性。採用三卡卡槽，可支援5G+4G或雙4G卡，外加最高2TB的microSD卡。支援NFC、藍牙5.1、Wi-Fi 6。

ZenFone 7 Pro機身沒有3.5mm耳機孔(金年推出的ROG Phone 3也沒有)，盒內沒有附上耳機。僅有兩個保護殼，一個是透明殼，另一個Active case保護殼，後者有一個實體旋鈕可以完全鎖住相機，若習慣將手機作為導航設備，可避免相機意外滑出，內附30W充電器以及充電線。

華碩ZenFone 7 Pro與包裝盒。(黃慧雯攝)

華碩ZenFone 7 Pro與內附配件。(黃慧雯攝)

華碩ZenFone 7 Pro裝上Active case保護殼。有實體卡榫可以不讓相機意外旋出。(黃慧雯攝)

華碩ZenFone 7 Pro相機仍舊採用液態金屬材質，壽命更長能翻轉20萬次。(黃慧雯攝)

華碩ZenFone 7 Pro左側沒有任何按鍵，採用三卡卡槽，一般的退卡針無法輕易退出，得使用華碩內附的才能成功退卡。(黃慧雯攝)

華碩ZenFone 7 Pro右側。(黃慧雯攝)

二、 轉推雙旗艦 擴大用戶群

ZenFone 7與ZenFone 7 Pro最主要的差別在於處理器，以及主鏡頭、望遠鏡頭是否支援OIS光學防手震，對比過往同一系列的華碩手機來說，差距微乎其微，基本從外觀上完全無法分辨這兩款手機的差別，嚴格來說是優點(例如周邊配件可以共用等等)，可能也是缺點(辨識度比較低)，見仁見智。

ZenFone 7系列推出之際，今年也同時發表了ZenGimble三軸穩定器，上市後指定期間內贈送給購買ZenFone 7 Pro的消費者。有趣的是，主鏡頭以及望遠鏡頭無法支援OIS的ZenFone 7反倒沒有這樣的福利。但是ZenFone 7的存在確實給了想要體翻轉三鏡頭的消費者一個更為親民的價格選擇，且仍舊採用高通Snapdragon 865處理器，絕對稱得上是平價的2020安卓旗艦。

三、 翻轉三鏡頭相機 放大你的創意

ZenFone 7系列因為延續了ZenFone 6的翻轉鏡頭設計，並且升級為三鏡頭，同樣延續了只有翻轉鏡頭手機才能辦得到的攝影任務。例如，透過翻轉鏡頭，不需要蹲下來就可以拍攝低角度(仰角)照片，把女朋友的腿拍得更修長；或是透過翻轉鏡頭更貼近小孩視角，完全捕捉小朋友們的可愛神情。為了讓使用者更知道如何使用翻轉鏡頭，也推出了45/90/135三種固定角度，更容易掌握翻轉鏡頭應該如何使用。

ZenFone 7升級到三鏡頭模組。鏡頭模組仍採用液態金屬，全新設計步進馬達扭力達2.2倍。此外鏡頭調整範圍從先前的2度，縮小到最小可調整0.5度。並搭載全新Angel Sensor，可感測鏡頭縮放的角度，確認鏡頭超過三度，就會自動收回。另外透過G sensor，摔落或自動感測到會收回鏡頭。ZenFone 7系列的鏡頭翻轉壽命也增加一倍，從10萬次提升到20萬次，以每天使用100次計算，可用五年。

相機規格部分，ZenFone 7與ZenFone 7 Pro都搭載6400萬畫素主相機（採用Sony IMX686感測器、f/1.8、支援PDAF）、1200萬畫素超廣角鏡頭（採用Sony IMX363感測器、f/2.2支援Dual Pixel對焦）與800萬望遠鏡頭（3倍光學變焦、12倍數位變焦）。

照相上，主相機IMS686感測器支援High Gain Mode，可將增益拉高到12db，畫面亮度可增加4倍。超廣角鏡頭也能支援最近4cm的微距拍攝，且支援自動對焦。且相機可以將AF自動對焦/AE自動曝光兩者分開設定，且鏡頭間能從0.6x順暢切換到12x視野。

錄影上，主鏡頭可支援8K @30fps格式且支援EIS；超廣角鏡頭則支援4K @60fps、支援EIS；慢動作錄影最高支援4K @120fps。搭配三個麥克風，可自由決定收音方向。由於ZenFone 7系列搭載翻轉鏡頭，上述三鏡頭的所有功能，都可在以前置方式拍攝時完整體驗。

ZenFone 7 Pro主鏡頭對比超廣角鏡頭。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max主鏡頭對比超廣角鏡頭。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍對照(1)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍對照(2)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍對照(3)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max日間實拍對照(4)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍對照(1)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍對照(2)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍對照(3)。(黃慧雯攝)

ZenFone 7 Pro(左)對比iPhone 11 Pro Max夜間實拍對照(4)。(黃慧雯攝)

以ZenFone 7 Pro與iPhone 11 Pro Max日夜間實拍的對比來看，ZenFone 7 Pro日間拍攝在景深上表現更為出色，但是在整體畫面曝光上，iPhone 11 Pro Max掌握的比較好。夜間的話，ZenFone 7 Pro夜景模式基本上是強制開啟(可決定快門4秒/7秒)，但是iPhone 11 Pro Max的夜景模式是自動感應啟動，無法強制啟動，因此部分場景下無法使用夜景模式，白平衡也不穩定；反之在夜景的話，ZenFone 7 Pro在白平衡、顏色還原的表現都很不錯。

另外值得一提的是自動全景功能。他牌手機由於不具備鏡頭翻轉的功能，想拍全景必須要攝影師自轉，而不能要求鏡頭來轉。在ZenFone 7系列中(也包含ZenFone 6)開啟自動全景功能(可用主鏡頭或超廣角鏡頭來拍攝)，就能讓手機未擬透過轉動鏡頭角度拍攝多張照片並且自動合成全景照，過程中攝影師只要原地不就可以完成，不僅拍得輕鬆更不會失誤。前往郊外看見美景，ZenFone 7系列輕鬆就可以捕捉別人拍不了的完美全景。不過也由於全景照片的拍攝方式不同，ZenFone 7(或ZenFone 6)容易拍到攝影師本身，拍照視野也與一般手機不一樣，需要時間適應。

ZenFone 7主鏡頭全景照。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro主鏡頭全景照。(黃慧雯攝)

ZenFone 7超廣角鏡頭全景照。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max超廣角鏡頭全景照。(黃慧雯攝)

四、 相機支援專業錄影、動態追蹤 拍得專業更簡單

跨入多鏡頭時代後，智慧型手機除了追求夜景拍得好、變焦拍得遠之外，動態錄影更能也是各家手機比拚的戰場之一。華碩ZenFone 7 Pro主鏡頭、望遠鏡頭都支援OIS光學防手震。透過長焦鏡頭拍照則可支援3倍光學變焦、最高12倍數位變焦。

ZenFone 7 Pro專業錄影模式畫面。(手機截圖)

華碩ZenFone 7 Pro的完整相機模式。(手機截圖)

一般錄影模式下，ZenFone 7 Pro就支援了HyperSteady超級防手震、過濾風切聲Wind filter、Mic Focus(聚焦收音)等功能。全新的專業攝影模式，不僅可手動設定ISO、EV、白平衡、光圈等數值，也支援Freezoom，鎖定特定物體zoom in增強戲劇化效果，也支援指定不同收音方向(手機正面、手機背面、聚焦收音、3D環繞收音)的功能，讓你在手機上就能拍出媲美專業設備的影片。

此外，動態追蹤2.0則是可以讓你指定錄影時的追蹤對象，並且配合鏡頭翻轉的獨家功能，讓你就算是手震晃很大，也能在取景框中將你所要拍的對象拍錄起來，無論是小朋友，或是運動中的朋友，都可以輕鬆捕捉，不再需要超高攝影力。

五、 ZenUI 7把手機變成你的專屬助理

為了推出ZenFone 7，華碩也升級搭載了ZenUI 7，提供了單手模式，能夠讓你一指就控制完整的下滑快速選單，下滑選單也可以自由釘選慣用功能；智慧快捷鍵(Smart key)整合電源鍵、指紋辨識，可喚醒Google助理，或是快速使用經常性運用，例如喚醒手電筒；搭配指紋驗證，更可快速進入LINE/Instagram等指定應用程式。桌面顯示支援4種字型、8主題顏色、4種icon shape，更接近原生Android系統，且電源鍵選單也可自行調教。

再加上原本ZenUI原本就支援了手勢控制功能(例如鎖定畫面畫m字可以開啟相機、畫s可以開啟相機自拍)，也可雙擊螢幕喚醒或關閉。再加上華碩專門打造的電池充電模式(低速充電、排程充電、充電上限等)功能，可以讓使用者按照自己的習慣，或是喜愛的保護手機電池的方式，來讓每天都要執行充電任務對手機帶來更好的保護，延長使用壽命。整體來說，是一各方方面面都更貼心到位的手機。想要把ZenFone 7系列設定成獨一無二專屬於你的手機，絕對可行！

華碩ZenFone 7的ZenUI 7支援單手模式。(手機截圖)

華碩ZenFone 7系列有獨家充電設定功能。(手機截圖)

整體來說，ZenFone 7 Pro升級翻轉三鏡頭，且增加了固定翻轉角度的功能，對於要掌握翻轉鏡頭是更為容易。升級的動態追蹤功能，還有專業錄影功能更能滿足有特殊需求的消費者，在手機上能完成更高難度的錄影任務。效能也支援90Hz螢幕更新率、高通Snapdragon 865+處理器的搭配，讓手機在執行高效任務上表現無庸置疑。最令人貼心感受到華碩誠意的多樣化充電保護設計，則是特別值得一提，在既能提供30W快充的前提下，盡力延長手機(電池)壽命，是很能從用戶角度著想的附加特性，值得推薦。

(科技)