奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周處女座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺。另外射手座事業運需要留意，天秤座愛情運需要留意，雙子座金錢運需要留意。
▍牡羊座
開運顏色:黃色
幸運數字:15
整體運勢★★★★
牡羊朋友在下周將更加滿意目前生活，過往的努力也在下周逐漸獲得回報，勞累及忙碌的狀況也將獲得改善。
▍金牛座
開運顏色:橘色
幸運數字:36
整體運勢★★★★
金牛朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。
▍雙子座
開運顏色:紅色
幸運數字:96
整體運勢★★★
雙子朋友要注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面，所以奧斯要建議過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好喔！
▍巨蟹座
開運顏色:天空藍
幸運數字:85
整體運勢★★★★
巨蟹座的朋友下周的生活中將充滿了喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，都讓你下周心情愉悅不少，對於周遭環境也適應不少。
▍獅子座
開運顏色:橄欖綠
幸運數字:43
整體運勢★★★★★
獅子朋友下周收穫漸升，多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓你內心備感安心。
▍處女座
開運顏色:灰色
幸運數字:02
整體運勢★★★★
處女作的朋友下周對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，讓自己感到安心不少唷！
▍天秤座
開運顏色:綠色
幸運數字:87
整體運勢★★
天秤朋友突然變得優柔寡斷了起來，自信與動力也些微的消退，而這樣的狀況也讓下周的自己面臨了一些挑戰與阻礙，奧斯老師建議避免無謂思考影響自己！
▍天蠍座
開運顏色:深藍色
幸運數字:96
整體運勢★★★
天蠍朋友面對事情多了點不確定感，奧斯建議在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控或影響深遠喔！
▍射手座
開運顏色:紫色
幸運數字:22
整體運勢★★★
射手朋友下周很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。
▍魔羯座
開運顏色:亮綠色
幸運數字:45
整體運勢★★★★
魔羯朋友對於現況的不滿足，所以逼策自己不斷的找機會去突破，會是行動力相當良好的一周，奧斯提醒要好好把握啊！
▍水瓶座
開運顏色:白色
幸運數字:98
整體運勢★★
水瓶座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下週不堪負荷了，也讓你感到無力及失落，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈喔！
▍雙魚座
開運顏色:藍色
幸運數字:01
整體運勢★★★★
雙魚朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，都能夠妥善處理及解決！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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