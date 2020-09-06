台股每天成交量超過200億，越多人進場，越多人買在絕對會輸的價位。

9/2美股道瓊創下近兩個月最大漲幅大漲454點，美國總統川普推文「道瓊工業指數收在29000點以上，有我做總統，你們真的很幸運。」然後9/3就大跌了。川普得意忘形往臉上貼金，但真正推動行情的力量是這波買到渾然忘我的散戶。

台股每天成交2000億、股票動不動漲停板，台股不但熱，也很強，多頭無懈可擊，每天都有利多，從護國神蹟到雞蛋水餃、明星產業到夕陽工業，買股已成全民運動，確實，錢砸下去股票就會漲，越來越多人投入股市。然而，不可能每個買的都贏，不管股票基本面多好，越多人進場，越多人買在絕對會輸的價位。

全民皆股新時代，大盤強到敢買一定賺，LINE群組報牌、投顧老師報牌甚至連政府都報牌，所有人都是買到別人賣出股票，之所以會大漲不是基本面像傳聞那麼好，而是排山倒海般的買盤淹沒了賣盤。幾乎人人有股票出完立刻大漲的經驗，俗稱被洗掉，主力也一樣。例如有個主力要出500張股票，牛皮吹太大，讓一堆散戶信以為真於是引來了10萬張買盤，結果主力3根漲停板出完貨之後，繼續拉10根漲停板。

所以散戶覺得主力很厲害，題材很迷人，根本就是散戶自己的錢營造出來的漲勢。主力厲害的地方在於，編故事、掰數字、畫夢，然後宣傳影響更多人。台股開戶數大增、證券劃撥戶餘額創新高、8月當沖比創新高，有錢的人大買、沒錢的人要沖，現在只要敢買就賺。誰會賠？

明明股價高到不可思議，為何台股買盤前仆後繼？追高的人並非不知自己追高，害怕錯過行情的心態驅使買盤擴散，得錯失恐懼症的人越多，追的人越多、股價越高、害怕錯過行情更高點進場的人容易被利用淪為拉抬工具與出貨對象。

台股高檔免驚！高價股有業績、低價股有轉機，不管誰推薦什麼股票總有大批飢不擇食的散戶買進，這麼做贏的機率有多高？所以，從現在起有三種股票可以放空：投顧老師扣市價買進、盤中連線拉抬、盤後財經節目吹捧的股票。

因為基本面如果不是反應過了，就是把題材加油添醋吹牛灌水，目的都是為了吸引散戶追高營造漲勢。

漲勢引來更多買盤吸附於股票，股價就像一根往上延伸的竿子散戶不停地爬上去，逐漸彎曲，直到不堪負荷折斷為止。

有沒有行情，就看受漲勢影響的散戶多不多，投顧老師、盤中連線、盤後財經節目有影響力，股價喊得上去就有行情，喊什麼都漲時，行情最燦爛，爭先恐後爬上股價頂端的人最多。

然後，啪！竿子斷了，所有人摔下來。行情結束。

(中華財經台分析師王文良)

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(中時新聞網)