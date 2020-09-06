以台南麻豆總爺糖廠為創作發想的《糖甘蜜甜》台語舞台劇，2017年首演後深獲好評，陸續於麻豆多所學校演出，今年劇本改版再製，將於9月12、13日於總爺藝文中心中山堂免費演出，邀請在地居民及遊客提前索票，到總爺共賞及回味充滿蔗糖香味的糖廠記憶。

由阿伯樂戲工場編演的《糖甘蜜甜》，劇中包含許多與糖廠相關的知識和情境，說、演、唱出糖廠員工的工作過程與糖廠生活的香甜記憶。

全新改版《糖甘蜜甜》台語舞台劇，將於9月12、13日於總爺藝文中心中山堂免費演出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

《糖甘蜜甜》演出全程台語發音，現場搭配演奏多首台語創作歌曲包括〈來去糖廠食冰〉、〈甜甜的香氣〉、〈小姐小姐〉、〈五分仔車〉、〈糖甘蜜甜〉，以輕快的音樂、容易理解且富有詩意的歌詞，帶領觀眾進入糖廠的故事氛圍，唱出糖廠生活的甜蜜、趣味、感慨與感謝，從劇情到音樂，原創性都非常高。

全新改版《糖甘蜜甜》台語舞台劇，將於9月12、13日於總爺藝文中心中山堂免費演出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

全新改版《糖甘蜜甜》台語舞台劇，將於9月12、13日於總爺藝文中心中山堂免費演出。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市文化局以適合闔家觀賞的《糖甘蜜甜》舞台劇為媒介，讓觀眾在生動活潑的演出中，自然地認識糖廠文化及家鄉歷史，喚起民眾的糖業、糖廠經驗與記憶；期待透過這樣的演出，能增進更多人對土地的認同及在地關懷，培育對地方藝術具有熱誠的藝術參與者，與公部門攜手提昇在地藝文發展。

(中時 )