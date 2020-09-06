加利科技有限公司以從大陸進口非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，引發社會譁然。不過，加利科技老闆林明進則怒嗆「把我踢出國家隊」，表示「不後悔」，為了承擔口罩量能，產線和員工疲於奔命，也以自身人格保證，交出去的都是更高等級工業級口罩。對此，名嘴黃創夏批評，「為了便宜還賣乖...」。

而面對恐面臨詐欺及違法藥事法等罪嫌，林明進說，「如果法官判斷我是詐欺，我也承認、坦然面對，但我可以請教各位，我詐欺是用瑕疵品詐騙消費者，但我是用最頂尖東西交到消費者手上，照ISO定義就視為他公司的生產品...」；他也說，只要消費者對加利有疑慮，都把東西退還給他，全數退款項，「但我沒賣黑心貨，最對不起員工，大年初五到現在沒辦法休息，除了給錢不曉得能給其他東西...」。

黃創夏在臉書寫下，「為了便宜還賣乖...轉移焦點不能改變欺瞞的事實！混充陸貨沒標示就是欺騙消費者！」貼文曝光後，也引起許多網友討論，很多人都說「很懷疑，會不會最後判決是罰款了事」、「商業基本道德不能失守 ，事關生命健康不能輕輕放下」、「這傢伙完蛋了」。

不過，也有網友認為「再怎轉移風向也不會忘了引瘦肉精進關的是老千」、「口罩都管理不好了，還能指望presidency能讓『人民有免於食安恐懼的自由』嗎？」

(中時新聞網)