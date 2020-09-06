就算快艇還在追逐本季總冠軍的路上，美媒卻已開始爆料他們補強動作了！《The Athletic》記者查克巴克雷爆料，快艇正跟雷霆提出交易協商，目標是拿剛獲年度第六人的哈瑞爾與射手沙梅特，去換回雷霆先發中鋒「水行俠」亞當斯。

巴克雷表示，在達成這筆交易前，快艇必須先行說服哈瑞爾續約，然後才交易，儘管亞當斯並非全明星級球員，他在內線表現卻很強悍，比起目前快艇擁有的哈瑞爾、祖巴茲兩名內線，更可有效保護禁區，甚至有了他，快艇陣容才更完美。

儘管亞當斯本季場均10.9分、9.3籃板與2.3助攻並不突出，卻擁有高達5成92的投籃命中率，不僅能在籃下穩定取分，也可拚搶不少籃板，快艇相信有了他的加入，除了可以大幅提升爭冠本錢，更可以讓里歐納德、保羅喬治想要留下。

假如這筆交易成真，對於雷霆也算有利，因為哈瑞爾才26歲，沙梅特也僅23歲，有了兩人加入之後，雷霆陣容更加年輕化，哈瑞爾近年逐漸展現內線破壞力，沙梅特則有不錯的外線火力，絕對可以幫助雷霆加快重建腳步，甚至瞄準總冠軍。

(中時 )