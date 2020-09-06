新生命的出生，對於爸媽都是最喜悅的事。但一名民眾抱怨，自己幫兒子取名，名字中有個「萣」字，竟遭龜山戶政事務所以「字典查無此字」為由退件，讓他傻眼，改去桃園戶政事務所辦理後，就順利完成。

男網友在臉書《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》表示，跑去龜山戶政事務所辦新生兒戶口，結果因名字中有「萣」字，遭承辦人員退件，他反應高雄茄萣鄉明明也是一樣的字，怎麼可能找不到，對方卻態度強硬，表示找不到就是找不到，問了主管，主管也表示不能用。

原PO也公布龜山戶政事務所字典，網友一看笑翻，直呼是民國20年的字典嗎 (圖／桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區)

原PO表示，對方後來跟他說可以去桃園戶政事務所辦看看，說不定那邊的字典比較新，他雖然疑惑，但還是前往辦理，沒想到一辦就成功了。

原PO說，建議龜山的民眾，要報戶口要到桃園區戶政事務所辦，桃園區戶政事務所的字典比較新。他也質疑，姓名規則應該是全國統一，龜山戶政事務所是不是沒經費換字典？如果是的話就請議員爭取一下，龜山戶政事務所實在該換本字典了。

網友看到也傻眼，紛紛留言：「以後是不是要自備字典報戶口啊」、「茄萣鄉人表示...」、「高雄茄萣鄉人都是塑膠XD」、「靠，我還以為是系統去查，結果找實體字點哦...」、「浪費人民時間，扯爆了」，更有人透露真相，表示：「不是不能用，是人員懶得幫你造字，造字會造成他們很多程序麻煩，所以懶一點的就直接騙你不能用，讓你打退堂鼓」。

對此龜山戶政事務所表示此為承辦人員疏失，沒有確實翻找字典，造成民眾困擾感到很抱歉，將會持續加強教育訓練，防止類似情形再度發生。

(中時新聞網)