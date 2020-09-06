曾獲得第21屆金曲獎最佳專輯肯定的本土樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，昨(5日)晚間於屏東萬丹鄉大憲宮表演一半，疑因心肌梗塞昏倒在地，經送醫搶救後，仍宣告不治，享年50歲，消息一出令親友痛心無法接受。

嚴詠能今晚受邀在大憲宮演出，未料他上一秒才在與台下民眾揮手致意，下一秒就捂著頭，昏倒在台上，嚇壞現場眾人，緊急打119將他送醫急救，可惜最終仍在晚間10點宣告不治。據ETtoday報導，嚴詠能2年前曾做心臟繞道手術，術後持續追蹤，身體狀況不錯。

據悉，嚴詠能生前人緣極佳，與老婆感情更是恩愛，12天前的七夕當天，還在臉書PO出一張與老婆深情對望照，並寫下一首「情投意合」藏頭詩放閃，「情你和我在一起，投懷送抱也可以，意天不見就想你，合你永浴愛河裡」。

「祝大家，情人節快樂。不過，太太説，好好過日子，更更重要喔。」一句話盡顯嚴詠能與老婆的好感情，但任誰也沒想到，嚴詠能會突然驟逝在最愛的舞台上，也讓親友悲痛留言「有幸參與過打狗亂，豐富了我的青春。詠能老師，一路好走」、「嚴老師，謝謝你帶給我及其他人的美好記憶，R.I.P.」、「不住的眼淚...謝謝你為台灣做的一切一切，謝謝你溫暖的歌聲」。

打狗亂歌團以本土創作及母語歌謠走唱為業，嚴詠能是打狗亂歌團團長，曾獲得第21屆金曲獎最佳台語專輯獎，並入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎，嚴詠能及樂團常走遍台灣各鄉鎮廟口街頭演唱。

(中時新聞網)