總統蔡英文頒布行政命令開放瘦肉精美豬、牛進口，甚至將近一步開放「全豬」，引發民眾疑慮，不少人擔心，台灣婦女坐月子都會吃內臟補身體，恐因此將瘦肉精吃下肚，未料行政院發言人丁怡銘回了4字，讓網友傻眼，直說神級幹話。

丁怡銘在3日行政院記者會上表示，美豬進口台灣多年，但競爭力比不上本土豬隻，市佔率僅1%，加上民眾坐月子習慣吃新鮮的豬肝、豬腎，冷凍的沒有市場，完全不用擔心。

未料丁怡銘之後補了一句，表示若坐月子吃到冷凍豬肝，要先擔心的是「家庭失和」，而不是瘦肉精。

網友紛紛大罵：「這種水準竟然能當發言人」、「通篇幹話」、「這發言有經過大腦嗎」、「神級幹話耶」、「國民黨只有開放30個月以下的美牛，沒有美豬」、「你月薪破9萬，當然不用屈就美豬啊，我們領3萬的只能吃庶民美食，誰知道有沒有混一起」、「政院發言人練肖話」、「7月份到了在說鬼話」。

(中時新聞網)