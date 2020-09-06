高嘉瑜探望館長，當場獻唱隱形的翅膀，遭網友惡搞梗圖「劫後瑜聲」 (圖／台灣迷因 taiwan meme)

「館長」陳之漢上月28日遭23歲槍手劉丞浩連開3槍，當場倒地，緊急送醫手術後脫離險境，在3日順利出院，館長出院後也曬出自己與愛貓合照，不少人則好奇館長為何能夠這麼快出院，對此則有網友解答，全都是民進黨立委高嘉瑜的功勞。

館長出院後曬出與愛貓合照，更在臉書貼出怵目驚心的傷口照，表示：「你可以摧毀我的肉體，但你無法摧毀我的意志」，5小時就將近10萬讚與3000留言關心，面對有些許質疑自導自演聲浪，館長則PO文回應「我傷嚴重嗎？其實很嚴重，歡迎記者問我的主治醫師或是長庚，別在那邊嘴自導自演」，更嗆酸民「醫生說我異常強壯歡迎記者去查，下面嘴的，先去給制式手槍打三發再來嘴」。

不少網友則紛紛打趣回應：「不是你強壯，是高嘉瑜很會補血」、「別攬功了，功勞都是這個補師的好嗎」、「最強奶媽你怎麼可以不提」、「還不是靠吟遊詩人唱歌補血」、「身體好了，但聽力大損XD」、「這比子彈還可怕」。

館長住院後，不少政治人物紛紛前往探視關心，其中1日探病的高嘉瑜更當場在館長病房內獻唱「隱形的翅膀」，讓館長露出有苦說不出的表情。館長也在打趣臉書PO文「吟遊詩人施放治療術」，獲得將近200萬次點閱，更有網友造成語「劫後瑜聲」揶揄。

(中時新聞網)