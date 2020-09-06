李麗裕（右二）接任理事長，賴清德副總統（右一）到場見證。（廖志晃攝）

台北大學企研所校友會理長交接，開香檳慶祝。（廖志晃攝）

台北大學企研所校友會，由米堤飯店總經理李麗裕接任理事長。（廖志晃攝）

國立台北大學企業管理研究所校友會，5日由米堤飯店集團總經理李麗裕接任理事長；副總統賴清德到場致賀時表示，目前有10多位立委、行政院10多位閣員，都是台北大學的傑出校友；他並肯定李麗裕白手起家，回饋社會，是令人尊敬的企業家。

台北大學企研所校友會理事長交接典禮，冠蓋雲集，包括賴清德、考選部長許舒翔、前勞動部長林美珠、前僑委會委員長張富美；商界有外貿協會董事長黃志芳、全國商總會長張平沼、台灣經濟研究院院長林建甫、豪門國際董事長簡廷在、樂天商銀董事長簡明仁、聲寶集團總經理許經朝、榮鑫集團董事長李麗生；學界則有台北大學校長李承嘉、嘉義高中校長劉永堂、輔仁中學校長李國榮、北藝大校長陳愷璜、東吳大學校長潘維大、真理大學校長陳奇銘等人共襄盛舉。

賴清德表示，李麗裕經營事業有成，秉持取之社會，用於社會的精神，每年以他父親的名義，頒發獎學金給嘉義故鄉的孩子，還贈送英語教材、義務教英文且在飯店辦研習，在故鄉辦桌席開數百桌宴請鄉親，熱心公益不遺餘力，企研所校友會在他帶領下，一定會發揚光大。

李麗裕表示，現在台灣政壇有很多出自台北大學的傑出校友，很強！希望賴清德副總統，將來有機會也要多提拔台北大學的校友。

李麗裕表示，企研所校友會在創會長葉飛呈、理事長毛惠玲努力下，奠定良好基礎，未來，期許校友會成為整合各系所的平台，凝聚校友的力量，在教育、公益、文化、藝術、專業技藝等領域貢獻心力，並吸引年輕一輩的校友加入，世代傳承，為母校爭光，為人群服務。

李麗裕表示，新一代企管人不只在學術界中擬策，更要有實作的能力和思維，結合「實務、管理、企業」多元視角，建立時間分配觀念，秉持「最認真的人就是最內行的人」精神，將多年來政商、教育界的know how傳承給校友以及在校生。

(中時 )