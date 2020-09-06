基隆市文化局於5日在文化中心辦理「館舍人員暨導覽志工」研習，並攜手基隆市消防局，在課程中融入防災內涵及自助互助技巧，共有約120人參與，共同提升在地導覽志工應對災害時的防範意識，消防局長陳龍輝強調，「古蹟防災」是目前世界各國重要課題，更是我們需要多加學習的部分。

基隆市消防局指出，課程安排上邀請到教授鄭世楠，以「1867年古海嘯回顧」，帶領大家穿越時空，來到當年發生海嘯時的時空背景，並讓學員們細想遭逢的太平天國之亂，讓資料未妥善保存的情景。

鄭世楠指出，過去除原住民外，也歷經西班牙人、荷蘭人、法國人、日本人主政，各種歷史文獻散落於各種語言，經過多年梳理後，重建出這場海嘯溯上高度達15公尺，在金包里、士林、淡水等造成580人以上死亡，而艋舺清水巖的「落鼻祖師」也與這場地震有關。

此外，來自台大的主講者博士林永峻則藉由「古蹟及歷史建築之防火防震 從巴黎聖母院及沖繩首里城大火談起」這個主題，帶領學員從巴黎聖母院及沖繩首里城大火案例，探討古蹟歷史建物的防火防災工作，重要文物古蹟的人員巡守，古蹟設置消防安全設備自我防護等等，他還現場讓參與講習的志工，體驗地震防護三步驟「趴下、穩住與掩護」，對於防火防震觀念上更形具體。

消防局長陳龍輝也到場介紹消防局防災教育館，他期勉志工在進行導覽工作時，可以將我們城市歷史上曾經發生過的這些災害案例融入在導覽內容中，讓參觀民眾在欣賞山海美景時，同時提高安全防災意識自我保護，他說，古蹟防災是目前世界各國重要課題，透過彼此合作交流，可以深化文化及防災的內涵。

(中時 )