《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)
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《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)
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《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)
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《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)
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《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)
《追兇500天》柯朋宇專訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

#追兇500天 #柯朋宇