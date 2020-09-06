大陸商務部副部長錢克明5日在2020中國電子商務大會上表示，下一步商務部將以推動共建新發展格局為戰略目標，從6方面加快推動電子商務高品質發展。第一是營造良好的發展環境；第二是大力發展數位商務；第三是助推跨境電商的發展；第四是深化農村電商的發展；第五是展開惠民惠企行動，第六則是深化國際交流合作。

根據《中國商報》引述錢克明說，10年來大陸電子商務發展與規範並舉，品質與效益雙優，電子商務從推動大陸經濟增長和新舊動能轉換的「新動力」逐步成長為「關鍵動力」。

例如在推動消費回補中，大陸商務部會同有關部門，聯合組織百餘家電商企業共同舉辦第二屆的「雙品網購節」，就帶動同期全國網路零售額超過430億元人民幣，年增率達到20.8％，激發市場活力。

錢克明表示，當前大陸電子商務發展呈現4個特點。第一是規模品質持續提升，去年，全大陸實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重上升到20.7％，對社零總額增長貢獻率達到45.6％，電子商務從業人數超過5125萬人。

第二是結構效益更加優化，農村電商向規模化專業化發展，電子商務進農村綜合示範項目全覆蓋832個國家級貧困縣。

第三是創新融合不斷加速，直播電商、社交電商等新模式快速應用，電商平台與產業鏈各方連接互動，第四是引領作用日益突顯，大陸國家電子商務示範基地創建達127家，與全球22個國家建立電子商務雙邊合作機制。

(旺報 )