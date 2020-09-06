騰訊微博9月4日發布公告指出，由於業務調整，將於9月28日晚上11點59分停止服務和營運，用戶屆時將無法登錄，如有需要可提早備份相關資訊。

據每日經濟新聞報導，大陸微博興起之初群雄爭霸，包含騰訊、搜狐、網易、人民網等紛紛推出同類業務，經過一輪競爭，逐漸形成新浪微博一家獨大的局面。騰訊最初在2010年4月1日推出騰訊微博，2011年2月5日宣佈用戶過億。2014年7月曾有媒體引述騰訊內部消息指稱，騰訊微博事業部已被撤銷。

而騰訊微博網站9月4日發佈公告指出，將於2020年9月28日23點59分停止服務和營運，屆時將無法登陸。以下為公告全文：

親愛的用戶：感謝您使用騰訊微博。由於業務調整，騰訊微博將於2020年9月28日晚23時59分停止服務和運營，屆時您將無法登錄。

如有需要，您可在停止服務前，備份您的相關信息。對此給您帶來的不便，我們深表歉意。

感謝您多年來的陪伴、理解與支持！您如有任何疑問，請通過頁面下方「意見反饋」問詢，我們將儘快反饋，謝謝！

騰訊微博團隊2020年9月4日

(旺報 )