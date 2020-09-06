小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

國民黨立法院黨團4日由立委李德維（左起）、副書記長謝衣鳳、書記長林奕華和立委洪孟楷召開記者會，針對新北市加利口罩廠遭查獲於8月從大陸進口337萬片口罩流入實名制通路，痛批政府早已知道卻不馬上對外公布。（趙雙傑攝）

【1】政府早就知情 卻不馬上公布

加利公司混充實名制口罩案，國民黨中央、立院黨團昨接連開炮，痛批政府早已知道卻沒馬上公布，莫非想隱瞞？蔡總統罵業者「不可原諒」，其實「知情不報的部會才不可原諒」，並指衛福部長陳時中前天第一時間回應「還有1家有類似情形」，政院昨天卻說「只有加利一宗個案」，政院與衛福部各說各話，到底誰說了算？

【2】麻煩就算了 業者直言標示沒效力

衛福部長陳時中5日說明含萊克多巴胺美豬容許量，且通路及餐飲業須標示豬原料原產地，台南市有爌肉飯業者認為政策多此一舉、找業者麻煩，「只要業者取得肉品來源合法，張貼的標示只是一張沒有效力的紙」，如有業者陽奉陰違，被抽查到也是標示不實而已。

【3】化散沙為團結 江誓言轉動台灣

國民黨今天舉行全國黨代表大會，為展現「傳承」、「團結」氣勢，黨務高層近日一再親邀歷任黨主席、14位執政縣市長與會。歷任黨主席除了連戰告假，馬英九、朱立倫等人都一早就出席，與現任主席江啟臣同台；縣市長僅極少數因故無法出席，最受矚目的是去年缺席的新北市長侯友宜，今將到場參與，給足江啟臣、祕書長李乾龍面子。

【4】印尼回台及菲移工 2確診境外移入

台灣昨日新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別為30多歲菲律賓籍男性（案491）及30多歲本國籍女性（案492）。據中央流行疫情指揮中心了解，男子在飛機上皆戴口罩、面罩，女子則穿著全身防護衣、戴口罩，全程沒上廁所及用餐，2人目前隔離治療中。

【5】白宮命聯邦機構 清查所有涉陸資金

距11月3日美國總統大選愈近，川普政府對北京出招愈凌厲。《路透》報導，白宮行政管理預算局（OMB）已要求聯邦政府各機構，在9月21日之前，提供所有與中國大陸相關的資金數據，無論巨細。不僅要提供可能幫助大陸的資金，也要詳列對抗大陸資金。路透稱，這次資金審查是在美陸角力下美國的最新動作，也預告接下來可能祭出更多針對大陸的制裁行動。

(中時新聞網)