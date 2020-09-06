台中市大里區昨(5日)晚傳出死亡車禍，一位重機男騎士行經環河路疑似自撞紅綠燈桿，當場臟器外露，警方接獲通報到場時，騎士已無生命跡象。不少路過民眾被噴濺一地的死者內臟嚇壞，柏油路上血跡斑斑，相當怵目。

據《中天新聞》報導，這起車禍發生於昨日晚間8時左右，一位年約40歲的男子騎紅色重機行經環河路，從彰化要前往霧峰找女友，未料卻因不明原因不慎自撞紅綠燈桿，也因撞擊力道過大，騎士噴飛在道路上，體內臟器四濺在馬路上，當場死亡。警消獲報到場後，將進一步釐清肇事原因。家屬接獲通知後也立刻趕往現場，悲痛地坐在馬路旁，但突臨兒子死訊，家屬悲痛地坐在馬路旁冷靜情緒。

不少用路民眾撞見此可怕車禍現場，在通訊軟體上轉傳照片，更有人將現場照片發上臉書社團，不少網友也留言寫下：「7月要小心」、「阿彌陀佛」、「晚上視線不佳真的要小心」、「願往生者安息」、「大家出門騎車真的要注意安全」。

(中時新聞網)