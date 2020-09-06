屏東縣鹽埔漁港6日凌晨1時發生火燒船，火勢經4個多小時搶救後才撲滅，2艘漁船被燒毀，無人員傷亡。（屏東縣消防局提供／潘建志屏東報導）

屏東縣鹽埔漁港6日凌晨1時發生火燒船，火勢經4個多小時搶救後才撲滅，2艘漁船被燒毀，無人員傷亡。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東報導）

屏東縣鹽埔漁港6日凌晨1時發生火燒船，火勢經4個多小時搶救後才撲滅，2艘漁船被燒毀，無人員傷亡。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東報導）

屏東縣鹽埔漁港再度火燒船！6日凌晨1時，一艘停泊於鹽埔漁港內側突堤碼頭的漁船冒出火光，火勢一發不可收拾，經消防及海巡人員搶救4個多小時後才撲滅，2艘漁船被燒毀，無人員傷亡，起火原因有待消防單位進一步釐清。

鹽埔安檢所勤務人員6日凌晨1時，發現停泊於漁港內的一艘琉球籍漁船起火燃燒，並冒出濃密黑煙，隨即通報線上勤務人員及消防局前往搶救，並請村長利用廣播通報失火船主。

消防局共出動22車40人前往現場滅火，由於漁港內漁船均是併靠停泊，火勢蔓延到另一艘船，人員到場時已有2艘漁船陷入火海，消防人員忙滅火，海巡人員也協助以拖船將其他停泊漁船移泊，避免更多漁船被火勢波及。

現場火勢清晨3時30取得控制，5時46分完全熄滅，無人員傷亡，2艘漁船已被燒得面目全非，起火原因及財物損失有待相關單位進一步釐清。

鹽埔漁港曾於6月15日曾發生火燒船，5艘遠洋漁船遭火噬成廢鐵，船家損失嚴重，沒想到如今再傳火厄。

(中時 )