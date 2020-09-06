上月28日館長陳之漢身中3槍，所幸經醫生手術後，並無大礙，於3日出院返家休養。遭槍擊過後，他質疑這事件的背後動機不單純，有買凶殺人之嫌疑，並委任前立委黃國昌擔任律師，希望藉此查明事實的真相，新北市警局林口分局，也特意在館長住家設置臨時巡邏箱，除加強巡邏外，連同發生意外的健身館外定點守望，以維護附近居民安全。而他返家後，也持續與粉絲保持互動，昨（5）日他上傳一張手拿尿壺的照片，讓不少網友都留言釋出關心。

館長３日出院返家後，也不斷地在臉書粉專分享自己的日常生活，保持與粉絲的互動，他曾於住院時PO出一張中彈後的右腿照，只見右腿硬是比左腿腫了兩倍，他也自嘲「2倍雞腿」。而昨日他臉書上傳了一張手持尿壺的照片，並寫下「雙腳殘廢好夥伴」。

文章一出，不少館長粉絲及關心他人都紛紛留言表示「早日康復」、「加油館長」、「早日再站起來 制霸台灣。但也有不少網友紛紛調侃館長「那個尿壺尺寸不合吧」、「會不會太大....我是說壺」、「那size不覺得很空虛嗎」，可見館長與粉絲們之間的幽默。

部分粉絲除了祝館長早日康復外，也有不少網友調侃他。（圖／翻攝自飆悍臉書粉專）

而負責主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照表示，館長出院後的3個月就能恢復正常生活作息，不過要6個月左右才能恢復原本的強度運動；也有營養師指出，館長長達半年無法健身，肌肉恐會雪崩式崩塌，體脂也會因此暴增。

(中時新聞網)