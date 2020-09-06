國人熟悉的日本連鎖平價賣場「驚安殿堂・唐吉訶德」即將登陸台灣！104人力銀行近日已有以「唐吉軻德全台首店」為號召的徵才訊息，預計招募400人，地點就選在西門町，可望為今年以來委靡不振的當地商圈打入一劑強心針。

104已有唐吉軻德徵才資訊，預計招募400人。（翻攝104人力銀行網頁）

根據104提供的訊息，唐吉軻德在台成立台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司，職缺約400個，包括經理、主任等中高階主管職，另外還有熟食及生鮮部門，工作地點在台北市萬華區，9月23日將舉辦徵才說明會。

早在去年初，市場盛傳唐吉軻德即將來台，母公司泛太平洋國際控股（PPIH）社長大原孝治接受日本媒體採訪時透露，將擴展包括台灣、香港、東南亞在內的海外市場，希望把海外據點從41家增加至200家。

為進軍台灣，今年7月，PPIH與日本全家成立合資公司，由PPIH持股過半，該合資公司並斥資近25億台幣，從日本全家手中取得台灣全家5%股權，透過交叉持股的方式，正式插旗台灣零售市場。

「幾乎什麼都買得到」的唐吉軻德，價格便宜、種類眾多，有些分店甚至24小時營業，不僅深受日本人喜愛，觀光客更是趨之若鶩。來台展店，若把原汁原味的「驚安殿堂」搬來台灣，對今年以來持續低迷的北部國旅市場，絕對是一大賣點。

(中時新聞網)