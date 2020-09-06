加利科技公司從大陸進口337萬片口罩，混充台製實名制口罩案，老闆林明進350萬元交保，並表示會全權負責，開放讓民眾退貨，並嗆以「國家隊為恥」揚言退出。事件爆發後，引發各界撻伐，不過國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑卻為他發聲。

加利進陸口罩混充MIT，恐面臨詐欺及違法藥事法等罪嫌，林明進表示，若被判詐欺也承認、坦然面對，但詐欺是用瑕疵品詐騙消費者，而自己是用最頂尖東西交到消費者手上，強調沒賣黑心貨，最對不起員工，「大年初五到現在沒辦法休息，除了給錢不曉得能給其他東西」。

對此，「數位諸葛亮」簡勤佑在臉書表示，主要提到口罩的社群領袖，包括臉書粉專只是堵藍、網紅486先生、民進黨立委王定宇、焦糖陳嘉行、自由時報，除非還有什麼王牌，否則老闆大概要被往死裡打了，勸他「下輩子不要再當什麼國家隊了」。

此外，先前林明進受訪時被發現牆上掛有「發財秘笈」，內容提到「高價賣給新客戶、等下波疫情爆發時，再故技重施就可發大財」。而被媒體問到此事時，林明進臭臉不願回應，永猷公司則回應從來沒說過這樣的話。

主要提到口罩的社群領袖 只是堵藍、486、王定宇、焦糖、自由 除非還有什麼王牌 否則老闆大概要被往死裡打了 下輩子不要再當什麼國家隊了 由簡勤佑發佈於 2020年9月3日 星期四

(中時新聞網)