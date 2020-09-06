美國在台協會（AIT）先前推出《請問發言人》系列影片，廣受好評！昨在臉書蒐集網友問題，並表示AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）已準備好接招，希望對AIT、美國文化或美國政策有任何問題的網友踴躍留言。截至6日早上8點，已有超過480則留言，其中不少人針對近期美豬、美牛爭議提問「為何要台灣人吃瘦肉精？」、「國民黨反對美豬進口台灣，認為有傷害台灣人民健康的疑慮，AIT如何回應？」

美國在台協會昨在臉書問大家是否還記得超受歡迎的《請問發言人》系列？並表示大家心中應該又累積不少問題想要發問了。「最新一波來囉！我們給問！AIT發言人孟雨荷已經摩拳擦掌準備好接招各位的問題了！」該粉專希望大家若對AIT、美國文化或美國政策有任何問題，都歡迎在底下留言，孟雨荷將選出最佳問題，並拍成影片解答。

由於近期美豬、美牛放寬進口標準，引來爭議，因此有網友針對此事發問。提問的內容包括「為何要台灣人吃瘦肉精？」、「有關國民黨反對美豬進口台灣，認為有傷害台灣人民健康的疑慮，AIT如何回應？會如何來跟江主席溝通嗎？」、「台灣進口美國豬肉，美國相對也會進口台灣豬肉嗎？」另外，也有不少網友問及「台灣什麼時候可以跟美國正式建交？」、「美國會考慮重新跟台灣建交嗎？」、「美國對台灣的立場，是把台灣當成朋友或戰友？」、「台灣何時加入聯合國或是與美國建交」、「雖然知道不可能，但是龐佩奧有可能來台灣嗎？」、「川普總統何時蒞臨台灣？」

此外，公投護台灣聯盟總召蔡丁貴也回文問及「台灣是美國的次殖民地嗎？台灣比波多黎各的地位還低一等。台灣人民要與美國政府做朋友，台灣人民需要具備什麼條件美國才會公開表示支持？美國政府有什麼困難不能公開明說？」

(中時新聞網)