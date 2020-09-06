世界反禁藥組織(WADA)不滿美國政府的霸道，白宮6月時曾以停止金援來威脅WADA，要求他們重組並提供更大的決策權給美國官員。美國政府每年貢獻270萬美元給WADA是世界最多，他們覺得自己沒有得到相對應的權柄。「美國納稅人出了這麼多錢，他們理應獲得一個乾淨透明的體育環境。」

《路透》報導，WADA主席班卡(Witold Banka)反過來嗆聲美國，表示撤資的後果可能會「重傷」美國運動員。班卡說：「一些國家對美國的威脅感到吃驚，並要求我們修正規定，假使一個國家不肯出資，我們就不會認可他們自國的反禁藥組織，這將讓他們的運動員無法參與國際賽事。」

美國的反禁藥組織是USADA，主席塔格特(Travis Tygart)嗆聲：「WADA自己沒能力管理，還反過來威脅我們的運動員，令人失望且不齒。我們這種遵守規矩的重要成員遭到攻擊，同時他們卻放任俄羅斯政府私下讓選手使用禁藥。」

換言之，美國反禁藥組織全力支持白宮「勒索」WADA，此舉也是為了要打擊俄國的勢力。《路透》引述幾位反禁藥官員的意見，他們擔心雙方再這樣鬥下去，美國運動員可能會被踢出奧運和其他的大型國際賽事。

WADA今年預算3740萬美元，國際奧會匹配每個國家的資金，所以美國拿出270萬美元，國際奧會也會拿出270萬美元給WADA。若美國撤資，WADA將損失540萬美元，相當於他們一年14.5%的經費。然而WADA態度始終強硬，看來不打算吃美國這一套。

(中時新聞網)