金馬影展今年發起群眾素材募資計畫，「如果給『2020』一個畫面，你會拍下什麼？」邀請民眾投稿，屆時會在金馬獎頒獎典禮上呈現。總統蔡英文也響應此活動，而她的2020日常畫面，則是前總統李登輝與防疫人員同框的瞬間。

今年金馬影展特別發起「群眾素材募集計畫」，邀請大家投稿2020的日常畫面，不限器材設備、不分國籍語言，只要願意就可以參與。大家投稿的照片和影片，將由去年金馬獎得主加以設計和編排，最後呈現在今年金馬頒獎典禮的舞台上，這將是一次由所有人共同創作的金馬獎。

「對你來說，最能代表2020年的日常畫面是什麼？」蔡英文已投稿響應，並在臉書表示，投稿的照片裡，攝影同仁捕捉到民主前輩李登輝與防疫夥伴「同框」的瞬間，「這是台灣民主的日常，也是台灣之所以值得我們驕傲的原因」。

蔡英文謝謝民主前輩，也謝謝防疫夥伴，不論世界如何變化，民主的光，都將繼續照亮著台灣。

(中時新聞網)