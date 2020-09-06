知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，昨（5日）晚在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時，突然在台上昏倒，緊急送醫急救仍宣告不治，享年50歲，嚴詠能猝逝震撼歌壇，台語歌王豬頭皮、施文彬都紛紛在網上發文哀悼。

台語歌王豬頭皮今凌晨在臉書貼出與嚴詠能合照，喊著他的小名「阿能」，豬頭皮曬出3年多前就要送嚴詠能的CD，感嘆：「結果 我卻忘了給你 一晃 3年多過去了 好像常常如果有去高雄我都想說拿去給你...約了好幾次 都沒約到 好像上次我們的fb pm對話也是結束在...哇 你實在太忙了」。

豬頭皮還提到，嚴詠能日前人在滿州和老人家教學相長，豬頭皮找滿州民歌的錄影帶要給好友看，未料嚴詠能卻已不在人間，讓豬頭皮不捨說：「我猜你現在一定開心地彈唱著滿州調吧...改天教我唱喔...」。

同時，台語歌王施文彬昨晚則PO出兩人合照，並哀悼：「詠能，上個月才一起做場，萬般不捨，一路走好，R.I.P.」，董事長樂團的團員大鈞則曬出嚴詠能的彈琴照，寫下：「你在我心裡留下的就是這個樣子...一路好走，我的兄弟。」

50歲的嚴詠能是「打狗亂歌團」團長，擅長把農民故事寫進歌曲及本土創作，並在各鄉鎮廟口演唱，為台灣農民歌唱，嚴詠能還曾獲得第21屆金曲最佳台語專輯獎，並入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

(中時新聞網)