成功效應！20歲身心弱勢青年阿濬，年輕力壯，但就業不易，台中市府勞工局輔導在共茂工業公司當作業員，負責產線第一關萬能鉗鈎彈簧工作，從最初3分鐘完成一個，經一年多訓練與學習，現在5秒即OK，努力帶動產能，老闆加碼進用2名身心障礙員工，「給他機會，人人都能成為職場有用螺絲釘」。

台中市政府勞工局長吳威志表示，共茂工業目前進用3名障礙員工，其中新進用的聽障員工阿書，就是阿濬帶來的良性循環，獲業者肯定。

阿濬工作上的突破，讓他信心大增，個性變開朗。（盧金足攝）

共茂工業善盡社會責任，目前進用身障員工3人，超過政府規定額度，老闆為讓員工學習對障礙者包容與接納，每周二次安排員工輪流到瑪利亞社福基金會經營的愛心家園，擔任企業志工體驗生命教育，共茂工業是家幸福企業。

「工作態度很重要，只要肯努力、有進步，公司都願意給機會！」共茂副總經理趙素如表示，共茂生產高品質萬能鉗，8成5產品外銷歐美等國。

阿濬高中畢業，獲來到共茂獲得包容與成長機會，輔導阿濬的就服員陳嘉宏表示，阿濬媽媽知道兒子狀況，起初不願放手讓他外出就業，只希望他「乖乖就好」，共茂工業給阿濬翻轉人生機會，她永遠感恩。

阿濬感覺統合能力差，初到共茂工業被安排在生產線第一關，負責萬用鉗抹油並在鉗柄鈎彈簧。

陳嘉宏指出，別人簡單的一個動作，阿濬理解力較弱，手眼協調差，無法將小小彈簧鈎好。足足半年，陳嘉宏採取拆解動作，一個口令一個動作培訓，一而再調整阿濬的手勢和角度。

產線同事也扮演小老師，時時協助指點，久練出師，阿濬終能練出「反射性」功力，如今鉗子到手，5秒完成，產能已追到一般員工的8成。

阿濬工作上的突破，讓他信心大增，個性變開朗，已能和同事閒聊互動。媽媽開心說，現在和兒子有話說了，可能在公司有訓練，感覺統合能力變好，過去上樓梯都很吃力，現能把將重物扛上樓，感受到阿濬的蛻變。

吳威志說，業者從阿濬身上體驗「給他成長機會，人人都能成為職場有用螺絲釘」，即使受疫情影響，共茂生產線產能略減，依願意善盡企業社會責任再用人，希望更多企業能跟進，提供障礙朋友發揮潛能舞台。

(中時 )