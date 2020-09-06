中美對抗態勢越發明顯，美國更欲重組供應鏈加深戰線，大陸、非大陸「雙供應鏈」儼然同步成形。但在日前的一場台美合辦的重組供應鏈論壇上，有媒體卻發現日本駐台代表泉裕泰的致詞並未就重組供應鏈議題多所著墨，反而著重在彈性供應鏈上，耐人尋味。

美國總統川普上任以來，美中對抗局勢持續惡化，供應鏈重組已成為中美爭霸的下一個戰場。美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑8月底更明白指出，美國不希望全球供應鏈被像中國這樣的國家，因為政治目的而綁架，因此將採取全政府作法重組供應鏈，希望能與台灣、日本、歐盟等攜手合作。

台灣自是堅定站在美國這邊，政府不僅與AIT公開互動綿密，更與AIT、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會4日共同舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」，聲明除了要進一步強化21世紀印太地區與世界各國的穩健及繁榮，美日台歐更要組建一個「非紅色供應鏈」。

不過，港媒《中評網》卻發現泉裕泰的致詞語帶保留。對於新冠肺炎議題，泉裕泰注重在新冠肺炎對世界和日本經濟的影響，內容緩和較未針對大陸；對於美台合作提倡的重組供應鏈，泉裕泰則認為，從疫情和國家安全來看，供應鏈是個很緊迫的問題，但全裕泰著重在建立「彈性供應鏈」而非「重組供應鏈」的觀點上，來應對新冠肺炎帶來的挑戰。

(中時新聞網)