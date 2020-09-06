面對在西區準決賽首役慘敗15分的現實，湖人不得不考慮變陣了嗎？根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯6日爆料，「一眉哥」安東尼戴維斯願意在接下來與火箭的系列戰，從原本的先發大前鋒改打先發中鋒，無非就為因應火箭的小個陣容。

如此一來，湖人可能把先發陣容改為波普、丹尼格林、詹姆斯、庫茲馬與安東尼戴維斯，問題是根據統計，湖人本季讓安東尼戴維斯跟另一名大個球員同時上場，場上正負值是正6，反觀讓安東尼戴維斯打中鋒，場上正負值卻掉到負12。

所以改讓安東尼戴維斯打先發中鋒，不一定是湖人當前取勝的真正解答，湖人總教練佛格也不願太早決定什麼，「目前我把自己對於陣容看法藏在心裡，我們會繼續進行評估，前役我們有不錯開局，但我們會持續評估擊敗火箭的最佳方式。」

不過前役安東尼戴維斯對上火箭前鋒塔克防守，進攻表現相當低迷，佛格說：「我們在看過錄影帶後討論過很多，在此我不會透露細節，我們會努力讓安東尼戴維斯與詹姆斯在戰術上取得成功的最佳位置，有些東西是我們可以換種方式去做的。」

(中時 )