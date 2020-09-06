東區老大公鹿隊接連被熱火擊敗，陷入0勝3負絕境。「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)前役右腳踝扭傷，他上場力挽狂瀾、連贏4場的機率微乎其微。球迷們忽然想起火箭後衛哈登(James Harden)給字母哥的評語：有身高沒球技。

今年2月的明星賽，阿提托康波被選為東區隊長，挑選球員的時候他跳過哈登，理由是「我只想選個會傳球的人。」曾經身為助攻王的哈登聽了很不高興，他在ESPN隔空反嗆：「如果我有7呎身高，我可以不用技術一直灌籃就好了。但我必須學著如何靠技巧打球，而且我喜歡那樣。」

球迷驚覺哈登所言不假，其實熱火所做的就是用人牆把阿提托康波擋在禁區外，加上阿提托康波的跳投和罰球不太靈光，熱火這樣就連贏了公鹿3場。《運動畫刊》引述網友的話：「趁公鹿出局之前快點頒發MVP吧，不然到時候很尷尬。」

更多人把敗仗歸咎於公鹿總教練布登豪瑟(Mike Budenholzer)，他在今年最佳總教練票選第2，季後賽卻「舊病復發」(以前帶領老鷹時兩度被騎士4-0橫掃)。例如讓阿提托康波上場時間太少。其實阿提托康波的上場時間已經增加到35分鐘以上，但大球星在季後賽打個40分鐘也很平常。布登豪瑟被批評用兵保守、變化不足。

(中時新聞網)