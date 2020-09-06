新北市鍾姓男子今年5月晚間騎腳踏車到總統官邸周邊，將裝有陳情書的塑膠袋丟擲至官邸內，警方認為鍾涉犯社會秩序維護法，將鍾移送裁罰。但法官認為，鍾男未依正當程序陳情，雖作法不當，但行為不構成社維法，裁定不罰。

警方調查，今年5月27日晚間9時30分，鍾騎腳踏車至北市愛國西路總統官邸北側，為表達陳情訴求，將裝有石頭及陳情書1疊的塑膠袋，丟進總統官邸北側圍牆內，以鍾涉犯社維法「藉端滋擾住戶」，移送台北地院簡易庭裁罰。

鍾男供稱，他有問題要請總統幫忙，包括女性結婚後保障，以及他住處附近可以繁榮發展等事項，因此他寫信給總統，在騎腳踏車行經北側圍牆時，將信丟入官邸，是為了向總統提出建議。

法官認為，鍾男未循正常管道表達意見，行為固屬不當，但目的是就社會議題對總統表達意見並提出訴求，除丟擲信件外，並無其他滋擾行為，尚不構成社維法「藉端滋擾」犯行，裁定不罰。

(中時 )