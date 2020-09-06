嘉義今（6）日晚間9時至12時，舉行鍾馗送吊煞科儀，也就是俗稱的「送肉粽」，呼籲居民在這段時間內如非必要，請勿在外逗留。公告在網路上瘋傳，引發人心惶惶，興南村村長也出面證實此事，提醒大家迴避。

送肉粽是民間的傳統除煞儀式，習俗認為吊頸輕生的人怨氣最重，會不斷尋人為替以求自己的超渡轉世，所以會藉由法會將繩索送到海邊或河流出海口燒掉，以達驅邪除煞之效。

臉書社團「綠豆嘉義人」一則公告指出，民雄鄉興南村鑽石商城將舉行送煞儀式，用意在於安撫民心，提醒民眾6日晚間9時至12時，不要在外逗留以防沖犯。預計晚間10時至12時間，法事儀式後送至牛稠溪，路線經：頭橋鑽石商城、左轉至文化路、華興橋（牛稠溪）。

網友表示「在嘉義沒聽過送肉粽，第一次聽到」「送肉粽在嘉義還真是頭一遭聽過」「昨天才剛看完粽邪整個超驚悚」，也有人批說「陋習還一直跟風」「難道只有我覺得是擾亂民心嗎？」「什麼年代了還有這種落後的習俗」。

據《聯合報》報導，興南村長金宏癸證實此消息，指出某商城有民眾輕生，下午屋主會在經過的路線發公告，提醒民眾迴避。

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