33歲大陸女演員楊冪從童星出道，臉蛋姣好亮麗、身材玲瓏有緻，加上精湛的演技，成為一線女星。不過人紅是非多，她和前夫劉愷威生下的女兒小糯米，近日正面照在網路瘋傳，真實的顏值曝光後引起熱議，甚至有網友認為像周杰倫。
楊冪和劉愷威從戀愛、結婚到離婚都是鎂光燈焦點，由於兩人是俊男美女的組合，外界會好奇他們的女兒小糯米的長相，但都被保護的相當好，沒想到最近劉愷威抱著小糯米走在街上，完全零遮掩的打扮很快地引起路人注意，並清楚的錄下影片，小糯米的正面也終於曝光了。
畫面中，小糯米沒有遺傳到楊冪的美麗雙眼和挺鼻，山根稍微平坦，外貌似乎還看不出父母的影子，反而和劉愷威「以前」的長相很像，整型的傳聞又再起，網友直言：「明星有沒有整容，看他以前的照片或小孩的長相就知道了。」
值得一提的是，有網友看到小糯米的正面照，比對五官後居然覺得很像周杰倫，但也有不少網友覺得不該對小孩子評頭論足，「請求劉愷威好好對劇本，別拿小糯米當你曝光的武器了好嗎？」、「放過小糯米吧，小孩子每年都要被當工具人使用」、「請尊重楊冪保護糯米的方式」。
(中時新聞網)
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