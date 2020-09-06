「天啊，這麼窄也能跌進去？」台中市56歲柯姓男子日前打赤膊在住家附近空地時，不知何故跌落不到50公分寬的縫隙水溝，鏽蝕的鐵柱卡在脖、肩十分驚險，鄰居聽到哀嚎聲緊急打119求援，消防員到場後耗費半小時將人救出送醫，所幸柯男僅受輕傷。

台中市消防局3日上午9時許獲報指出，梧棲區有男子跌落水溝需救護，梧棲消防分隊派員到場時嚇一大跳，男子竟然倒在由兩面波浪板、不到50公分寬的縫隙間，自己出不來，只能側躺著頻頻發出求救聲。

梧棲男子跌入僅50公分寬的縫隙中，消防人員克服困難鑽進去救援。（消防局提供／陳淑娥台中傳真）

由於該縫隙非常狹窄，一般人要側身進入都很困難，消防人員使力先將波浪板推開，再取出油壓撐開器將入口處撐大，一名消防員脫掉身上裝備「瘦身」後，勉強擠進去救援，發現竟有一根鏽蝕的鐵柱，剛好卡在柯男的脖子及右肩上，他將傷者稍微扶起來，再由外頭救援人員慢慢將人拉出來，耗時30分鐘後終於順利脫困。

梧棲男子跌入僅50公分寬的縫隙中，一般人側身都很難擠進去。（消防局提供／陳淑娥台中傳真）

柯男表示，當時他在旁邊空地抽菸，不小心跌進去的，至於受困多久他也搞不清楚。梧棲童綜合醫院指出，患者到院時意識清楚，右小腿擦挫傷及胸部鈍傷，治療後當天已離院。

柯男離奇跌倒在狹窄的縫隙中，消防人員也感到不可思議，直言當時鏽蝕的鐵柱剛好卡在脖子及肩膀，所幸沒穿入，傷者命大僅受輕傷，否則後果將不堪設想。

(中時 )