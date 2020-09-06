日前南部發生起重機工安意外，1名工人遭吊運中引擎撞擊頭部，當場失去呼吸心跳，送醫後宣告不治；台中市政府勞工局長吳威志呼籲，事業單位使用勞動部指定的危險性機械進行吊掛作業，須具備「1機3證」資格；如有違反規定，將依起重升降機具安全規則、職業安全衛生設施規則等職業安全衛生法令規定，處3萬元至30萬元罰鍰。

吳威志說，「1機3證」資格，包含起重機需取得檢查合格證，操作人員及吊掛作業人員均需經教育訓練合格並取得證照，且每日作業前應落實自主管理檢查，作業中如發現異常，應立即停止作業，確保勞工工作安全。

貨櫃起重機-貨物不得超載，採取安全吊掛方式並禁止人員進入貨物下方之作業範圍。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

據勞動部統計年報指出，108年全國職業災害死亡人數316人，其中台中市共計10人；另有關使用起重機發生災害類型，以被夾被捲(39％)、被撞(11％)、墜落滾落(10％)、物體飛落(7％)及物體崩塌(4％)為主，可見起重機操作過程中，可能因為吊掛作業方式、機械零件故障等因素造成意外，造成勞工生命及財物損失。

吳威志表示，起重機具作業時，除確認貨物不能超過最大吊升荷重，更應注意包裝及綑綁，採取安全吊掛方式，事前進行起重裝置、吊鏈、鋼索及纜繩等吊具自主檢查及作業檢點，同時禁止人員進入貨物下方作業範圍，也不得以手直接碰觸吊運中貨物，避免吊掛過程中貨物飛落造成人員傷亡。

(中時 )