口罩國家隊加利公司從大陸進口非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，引發各界譁然！對此，前太陽花成員「妖西」劉敬文認為，此舉當然有錯，不過這件事同時也反應了「國家壟斷生產與分配」必然產生的弊病。

口罩國家隊被發現有大陸製口罩混充狀況，國民黨團書記長林奕華認為，此事嚴重打擊民眾對口罩國家隊的信心。林奕華質疑，這次出問題的是口罩國家隊，政府不能將所有責任都推卸給廠商。指揮中心要嚴查，是誰或哪個單位決定自7月起，就放寬口罩查核機制，才讓不肖廠商有可趁之機。倘若指揮中心至始至終，都不因為疫情趨緩而放寬查驗強度，自然也不可能讓陸製口罩有混充國家隊的可能。

劉敬文則在臉書發文指出，國家隊口罩掺大陸貨的廠商當然有錯，不過這件事同時也反應了「國家壟斷生產與分配」必然產生的弊病。他說國家壟斷生產與分配只能是暫時性的，為因應戰爭或疫病，一旦常態化，必然降低生產的效率和品質。

網友則回文表示「疫情非常時期是必須的！這個我倒是肯定，不能因為一粒老鼠屎，整鍋都倒掉！國家隊裡就有這種奸商了，要是開放市場，絶對買不到一個5元的醫療級口罩！會天下大亂！」、「商品管制和配給制，本來就是非常時期的非常手段，根本是萬不得已才會祭出出的雙面刃。因為是雙面刃，所以可以讓問題迎刃而解，但也更容易割傷自己」、「政治干預分配經濟必產生畸型，自由經濟較符合民主社會供需模型」、「不缺就該開放市場機制」。

(中時新聞網)